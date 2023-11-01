ترحيب أممي بخروج أجانب و80 جريحا فلسطينيا من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا)- رحب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بفتح معبر رفح اليوم الأربعاء لنحو 80 مريضًا وجريحًا فلسطينيًا في غزة لتلقي العلاج في مصر، والسماح لنحو 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية بالخروج.
ووصف تور وينسلاند، في بيان صحفي الخطوة بأنها "مهمة" وفي الاتجاه الصحيح" داعيا إلى البناء عليها.
وأكد التزام الأمم المتحدة المستمر بمواصلة عملها المكثف مع جميع الأطراف للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في غزة، وأن الأمم المتحدة ما تزال موجودة على الأرض لتقديم الخدمات.
-- (بترا)
م د/ن ح/ ع ط
01/11/2023 19:24:09
MENAFN01112023000117011021ID1107353866
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