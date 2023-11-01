ترحيب أممي بخروج أجانب و80 جريحا فلسطينيا من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا)- رحب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بفتح معبر رفح اليوم الأربعاء لنحو 80 مريضًا وجريحًا فلسطينيًا في غزة لتلقي العلاج في مصر، والسماح لنحو 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية بالخروج.

ووصف تور وينسلاند، في بيان صحفي الخطوة بأنها "مهمة" وفي الاتجاه الصحيح" داعيا إلى البناء عليها.

وأكد التزام الأمم المتحدة المستمر بمواصلة عملها المكثف مع جميع الأطراف للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في غزة، وأن الأمم المتحدة ما تزال موجودة على الأرض لتقديم الخدمات.

-- (بترا)

م د/ن ح/ ع ط

01/11/2023 19:24:09