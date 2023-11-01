جيش الاحتلال يقر بمقتل 15 جنديا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- اعترف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 15 جنديا وإصابة آخرين بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ26 للحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الثلاثاء،، عن مقتل جنديين اثنين منهم خلال في الاشتباكات التي وصفها بـ"الضارية" في شمال قطاع غزة .

--(بترا)

م . ف/أز/ ع ط

01/11/2023 19:23:04