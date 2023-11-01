جيش الاحتلال يقر بمقتل 15 جنديا في غزة
التاريخ
11/1/2023 2:35:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- اعترف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 15 جنديا وإصابة آخرين بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ26 للحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الثلاثاء،، عن مقتل جنديين اثنين منهم خلال في الاشتباكات التي وصفها بـ"الضارية" في شمال قطاع غزة .
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
01/11/2023 19:23:04
MENAFN01112023000117011021ID1107353865
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