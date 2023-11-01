منتخب سن 14 يبدأ تدريباته بمشاركة 31 لاعبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) - بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 14، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب علاء المطالقة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا للواعدات، أواخر تشرين الثاني الجاري.
وأجرى المنتخب تدريبه الأول، اليوم الأربعاء ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وحضور كافة لاعبات القائمة الأولية التي استدعاها الجهاز الفني.
وضمت القائمة 31 لاعبة: سدن محمد، ريناتا البداينة، ملك طالب، رينا أبوجابر، ملاك سلامة، سهر عبد الرحيم، جنى المحتسب، جنى المصري، سيرين الخضري، غزل عبدالله، ملاك يوسف، يارا البيشة، سدين عبيدات، لين كاشوقة، ينا دويك، نادين أبو صالحة، دانا نهار، حلا عساف، لين أبو حلوة، ليا مرار، دعد شرعب، دانيا فرحة، سيلين غزال، حلا أبو جعفر، ريتال سلامة، لارا جرادات، ايمان الطميزي، تاليا الكردي، جود أبو رتيمة، هيا أبو علي، وجيدا كمال.
يذكر أن المنتخب الوطني النسوي تحت سن 14 توج بلقب بطولة غرب آسيا الأولى للواعدات، والتي أقيمت العام الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
01/11/2023 19:21:10
MENAFN01112023000117011021ID1107353864
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