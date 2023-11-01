منتخب سن 14 يبدأ تدريباته بمشاركة 31 لاعبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) - بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 14، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب علاء المطالقة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا للواعدات، أواخر تشرين الثاني الجاري.

‎وأجرى المنتخب تدريبه الأول، اليوم الأربعاء ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وحضور كافة لاعبات القائمة الأولية التي استدعاها الجهاز الفني.

‎وضمت القائمة 31 لاعبة: سدن محمد، ريناتا البداينة، ملك طالب، رينا أبوجابر، ملاك سلامة، سهر عبد الرحيم، جنى المحتسب، جنى المصري، سيرين الخضري، غزل عبدالله، ملاك يوسف، يارا البيشة، سدين عبيدات، لين كاشوقة، ينا دويك، نادين أبو صالحة، دانا نهار، حلا عساف، لين أبو حلوة، ليا مرار، دعد شرعب، دانيا فرحة، سيلين غزال، حلا أبو جعفر، ريتال سلامة، لارا جرادات، ايمان الطميزي، تاليا الكردي، جود أبو رتيمة، هيا أبو علي، وجيدا كمال.

‎يذكر أن المنتخب الوطني النسوي تحت سن 14 توج بلقب بطولة غرب آسيا الأولى للواعدات، والتي أقيمت العام الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

01/11/2023 19:21:10