الجبور يتفقد عددا المشاريع والنشاطات التابعة لوزارة الشباب بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق الأول من تشرين الثاني(بترا) -قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور إن نسبة الإنجاز في مشروع بيت شباب المفرق بلغ 90 بالمئة، مشيرا إلى انه جرى نقاش مع محافظ المفرق سلمان النجادا لغايات استكمال المشروع في أعقاب بعض الإشكاليات مع المقاول المنفذ للمشروع .
جاء خلال جولة في محافظة المفرق اليوم الأربعاء تفقد خلالها عددا من المنشآت التابعة لوزارة الشباب والفعاليات والخدمات التي تقدمها للمواطنين ومنها مجمع بلعما التجاري والذي كان تابع لبلدية بلعما وجرى استملاكه من قبل وزارة الشباب لغايات تطويره ليكون متنفسا للشباب في قضاء بلعما .
وبين الجبور أنه جرى تفقد مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في مدينة المفرق لافتا إلى أن هنالك توجه حكومي بجعل المجمعات الرياضة كنواة لمدن رياضية لخدمة القطاع الرياضي والشبابي في محافظات المملكة لافتا إلى أن وزارة الشباب نفذت العام الماضي ملعبين خماسيين في المحافظة إضافة لعدد من الملاعب الخماسية على موازنة العام المقبل.
وأشار إلى أن المراكز الشبابية، تشكل الهم الأول لوزارة الشباب، مشيرا إلى خطة الوزارة لتطوير تلك المراكز من خلال بناء منشآت فيها وتطويرها أيضا من ناحية البرامج ورفدها باحتياجاتها من الأثاث معربا عن تطلع الوزارة لأن تصبح المراكز الشبابية ساحات آمنة للشباب لممارسة نشاطهم .
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
01/11/2023 19:19:34
MENAFN01112023000117011021ID1107353863
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