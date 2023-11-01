الجبور يتفقد عددا المشاريع والنشاطات التابعة لوزارة الشباب بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق الأول من تشرين الثاني(بترا) -قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور إن نسبة الإنجاز في مشروع بيت شباب المفرق بلغ 90 بالمئة، مشيرا إلى انه جرى نقاش مع محافظ المفرق سلمان النجادا لغايات استكمال المشروع في أعقاب بعض الإشكاليات مع المقاول المنفذ للمشروع .

جاء خلال جولة في محافظة المفرق اليوم الأربعاء تفقد خلالها عددا من المنشآت التابعة لوزارة الشباب والفعاليات والخدمات التي تقدمها للمواطنين ومنها مجمع بلعما التجاري والذي كان تابع لبلدية بلعما وجرى استملاكه من قبل وزارة الشباب لغايات تطويره ليكون متنفسا للشباب في قضاء بلعما .

وبين الجبور أنه جرى تفقد مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في مدينة المفرق لافتا إلى أن هنالك توجه حكومي بجعل المجمعات الرياضة كنواة لمدن رياضية لخدمة القطاع الرياضي والشبابي في محافظات المملكة لافتا إلى أن وزارة الشباب نفذت العام الماضي ملعبين خماسيين في المحافظة إضافة لعدد من الملاعب الخماسية على موازنة العام المقبل.

وأشار إلى أن المراكز الشبابية، تشكل الهم الأول لوزارة الشباب، مشيرا إلى خطة الوزارة لتطوير تلك المراكز من خلال بناء منشآت فيها وتطويرها أيضا من ناحية البرامج ورفدها باحتياجاتها من الأثاث معربا عن تطلع الوزارة لأن تصبح المراكز الشبابية ساحات آمنة للشباب لممارسة نشاطهم .

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

01/11/2023 19:19:34

