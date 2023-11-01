ارتفاع شهداء غزة إلى 8796

ارتفاع شهداء غزة إلى 8796
التاريخ
11/1/2023 2:35:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 8796 شهيدا، بينهم 3648 طفلاً، و2290 امرأة، و24 ألف مصاب.
وأشار القدرة بحسب وسائل إعلام محلية، إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة آخرها مستشفى الصداقة التركي.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
01/11/2023 18:13:49
MENAFN01112023000117011021ID1107353861
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