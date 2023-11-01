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ارتفاع شهداء غزة إلى 8796

11/1/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 8796 شهيدا، بينهم 3648 طفلاً، و2290 امرأة، و24 ألف مصاب.
وأشار القدرة بحسب وسائل إعلام محلية، إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة آخرها مستشفى الصداقة التركي.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
01/11/2023 18:13:49

MENAFN01112023000117011021ID1107353861

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