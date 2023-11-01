البرلمان العربي يوجه نداء للعالم بوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- وجه البرلمان العربي نداءً إلى برلمانات واتحادات وشعوب العالم الحر، للالتفات إلى الكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة.

وقال البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يمارس جريمة حرب وعقاب جماعي ضد شعب أعزل أمام مرأى ومسمع من العالم، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة، وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى، والتي كان مأمولاً منها أن تلعب دوراً باسم الإنسانية لحماية أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، من القصف المتواصل، وفي ظل التحدي السافر للقوة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

وأكد أن ما تفعله القوة القائمة بالاحتلال هو حرب شاملة، وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي، يجب أن تقف فوراً، مطالباً أعضاء برلمانات العالم وشعوبهم بوقف آلة الحرب الظالمة ونزيف الدماء وإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ من سطوة الحرب والقوة الظالمة.

--(بترا)

ن ا/م ف/رق

01/11/2023 17:51:39