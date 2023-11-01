البرلمان العربي يوجه نداء للعالم بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- وجه البرلمان العربي نداءً إلى برلمانات واتحادات وشعوب العالم الحر، للالتفات إلى الكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة.
وقال البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يمارس جريمة حرب وعقاب جماعي ضد شعب أعزل أمام مرأى ومسمع من العالم، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة، وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى، والتي كان مأمولاً منها أن تلعب دوراً باسم الإنسانية لحماية أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، من القصف المتواصل، وفي ظل التحدي السافر للقوة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
وأكد أن ما تفعله القوة القائمة بالاحتلال هو حرب شاملة، وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي، يجب أن تقف فوراً، مطالباً أعضاء برلمانات العالم وشعوبهم بوقف آلة الحرب الظالمة ونزيف الدماء وإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ من سطوة الحرب والقوة الظالمة.
--(بترا)
ن ا/م ف/رق
01/11/2023 17:51:39
MENAFN01112023000117011021ID1107353860
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