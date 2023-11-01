اتحاد الصحفيين العرب يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

اتحاد الصحفيين العرب يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية
التاريخ
11/1/2023 2:35:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- طالب اتحاد الصحفيين العرب، المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الدولية الجنائية.
ودان الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وأشار إلى أن 25 صحفيا فلسطينيا و13 من العاملين في قطاع الإعلام استشهدوا نتيجة قصف جيش الاحتلال، إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا واستشهاد العشرات من أفراد عائلاتهم.
--(بترا)
ن ا/ن ح/رق
01/11/2023 17:46:36
MENAFN01112023000117011021ID1107353859
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