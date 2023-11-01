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اتحاد الصحفيين العرب يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

11/1/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- طالب اتحاد الصحفيين العرب، المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الدولية الجنائية.
ودان الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وأشار إلى أن 25 صحفيا فلسطينيا و13 من العاملين في قطاع الإعلام استشهدوا نتيجة قصف جيش الاحتلال، إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا واستشهاد العشرات من أفراد عائلاتهم.
--(بترا)
ن ا/ن ح/رق
01/11/2023 17:46:36

MENAFN01112023000117011021ID1107353859

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