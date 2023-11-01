Wednesday, 01 November 2023 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعتبر المدنيين ضحايا جانبية في حربها على غزة

11/1/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر المدنيين الفلسطينيين ضحايا جانبية في حربها على غزة، وأن ما ارتكبه الاحتلال في المجزرة البشعة بمخيم جباليا يوم أمس، هو امتداد لسياسة إسرائيلية تعني أن الشعب برمته لا يعني شيئا في القرار العسكري الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه رغم كل هذه المواقف المعلنة التي تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد تخرج علينا بعض الأبواق لتدافع عن آلة القتل والدمار الإسرائيلية علما بأن إسرائيل تعترف كما هو الحال في مجزرة جباليا بارتكابها تحت حجج وذرائع واهية، في دفاع أعمى عن إسرائيل لحمايتها من أية ملاحقة قانونية لاحقاً.
ووجهت الوزارة سؤالا للمحكمة الدولية، وخبراء القانون الدولي، وقيادات العالم، وأصحاب الضمائر الحية: هل هذه جريمة حرب أم لا؟ وإن كانت كذلك لماذا لا يتم إدانة إسرائيل واتهامها بارتكاب مثل تلك الجرائم والتنديد بذلك والتلويح بعقوبات عليها؟.
من جهة أخرى، أصيب اليوم الأربعاء، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الحي والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
01/11/2023 17:35:10

MENAFN01112023000117011021ID1107353858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث