الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعتبر المدنيين ضحايا جانبية في حربها على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر المدنيين الفلسطينيين ضحايا جانبية في حربها على غزة، وأن ما ارتكبه الاحتلال في المجزرة البشعة بمخيم جباليا يوم أمس، هو امتداد لسياسة إسرائيلية تعني أن الشعب برمته لا يعني شيئا في القرار العسكري الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه رغم كل هذه المواقف المعلنة التي تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد تخرج علينا بعض الأبواق لتدافع عن آلة القتل والدمار الإسرائيلية علما بأن إسرائيل تعترف كما هو الحال في مجزرة جباليا بارتكابها تحت حجج وذرائع واهية، في دفاع أعمى عن إسرائيل لحمايتها من أية ملاحقة قانونية لاحقاً.

ووجهت الوزارة سؤالا للمحكمة الدولية، وخبراء القانون الدولي، وقيادات العالم، وأصحاب الضمائر الحية: هل هذه جريمة حرب أم لا؟ وإن كانت كذلك لماذا لا يتم إدانة إسرائيل واتهامها بارتكاب مثل تلك الجرائم والتنديد بذلك والتلويح بعقوبات عليها؟.

من جهة أخرى، أصيب اليوم الأربعاء، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الحي والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

01/11/2023 17:35:10