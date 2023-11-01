الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعتبر المدنيين ضحايا جانبية في حربها على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر المدنيين الفلسطينيين ضحايا جانبية في حربها على غزة، وأن ما ارتكبه الاحتلال في المجزرة البشعة بمخيم جباليا يوم أمس، هو امتداد لسياسة إسرائيلية تعني أن الشعب برمته لا يعني شيئا في القرار العسكري الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه رغم كل هذه المواقف المعلنة التي تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد تخرج علينا بعض الأبواق لتدافع عن آلة القتل والدمار الإسرائيلية علما بأن إسرائيل تعترف كما هو الحال في مجزرة جباليا بارتكابها تحت حجج وذرائع واهية، في دفاع أعمى عن إسرائيل لحمايتها من أية ملاحقة قانونية لاحقاً.
ووجهت الوزارة سؤالا للمحكمة الدولية، وخبراء القانون الدولي، وقيادات العالم، وأصحاب الضمائر الحية: هل هذه جريمة حرب أم لا؟ وإن كانت كذلك لماذا لا يتم إدانة إسرائيل واتهامها بارتكاب مثل تلك الجرائم والتنديد بذلك والتلويح بعقوبات عليها؟.
من جهة أخرى، أصيب اليوم الأربعاء، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الحي والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
01/11/2023 17:35:10
MENAFN01112023000117011021ID1107353858
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