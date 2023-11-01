تدشين مشروع الشاشات الإعلانية الإلكترونية في ملعبي عمان وإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- دشن اتحاد كرة القدم مشروع الشاشات الإعلانية LED، في ستادي عمان الدولي، والحسن في إربد.
وأكد الاتحاد أن تدشين اللوحات يبدأ خلال منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الوحدات والسلط على ستاد عمان.
ويهدف هذا المشروع النوعي الذي عمل الاتحاد على تنفيذه على امتداد الفترة الماضية، إلى جذب المزيد من الرعاة والمعلنين لبطولات المحترفين واستحقاقات المنتخبات الوطنية، وتطوير المستوى التنظيمي للمباريات المحلية، والارتقاء بالصورة التنظيمية وتعزيز تفاعل الجماهير، سعياً لزيادة حجم الإيرادات التسويقية وتوسيع رقعة المعلنين لتشمل الشركات الدولية، ومنح الأندية في الوقت ذاته، فرصة استثمار الشاشات الإعلانية خلال المباريات، ضمن نسب زمنية وشروط محددة، للترويج لرعاتها ومعلنيها والداعمين، في إطار توسيع مصادر دخل الأندية.
ويأتي إطلاق مشروع الشاشات الإعلانية LED، في إطار استراتيجية الاتحاد التجارية التي أطلقها بداية العام الماضي، الهادفة إلى تنويع خيارات التسويق وتعزيز الموارد المالية وتعزيز مساعي الارتقاء وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية.
يشار إلى أن ستادي عمان والحسن، يحتضنان 35 مباراة من أصل 66 لقاء ضمن ذهاب الدوري الأردني للمحترفين، بنسبة وصلت إلى 53 بالمئة.
--(بترا)
خ خ/ف ق/رق
01/11/2023 17:29:53
MENAFN01112023000117011021ID1107353857
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