تدشين مشروع الشاشات الإعلانية الإلكترونية في ملعبي عمان وإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- دشن اتحاد كرة القدم مشروع الشاشات الإعلانية LED، في ستادي عمان الدولي، والحسن في إربد.

وأكد الاتحاد أن تدشين اللوحات يبدأ خلال منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الوحدات والسلط على ستاد عمان.

ويهدف هذا المشروع النوعي الذي عمل الاتحاد على تنفيذه على امتداد الفترة الماضية، إلى جذب المزيد من الرعاة والمعلنين لبطولات المحترفين واستحقاقات المنتخبات الوطنية، وتطوير المستوى التنظيمي للمباريات المحلية، والارتقاء بالصورة التنظيمية وتعزيز تفاعل الجماهير، سعياً لزيادة حجم الإيرادات التسويقية وتوسيع رقعة المعلنين لتشمل الشركات الدولية، ومنح الأندية في الوقت ذاته، فرصة استثمار الشاشات الإعلانية خلال المباريات، ضمن نسب زمنية وشروط محددة، للترويج لرعاتها ومعلنيها والداعمين، في إطار توسيع مصادر دخل الأندية.

ويأتي إطلاق مشروع الشاشات الإعلانية LED، في إطار استراتيجية الاتحاد التجارية التي أطلقها بداية العام الماضي، الهادفة إلى تنويع خيارات التسويق وتعزيز الموارد المالية وتعزيز مساعي الارتقاء وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية.

يشار إلى أن ستادي عمان والحسن، يحتضنان 35 مباراة من أصل 66 لقاء ضمن ذهاب الدوري الأردني للمحترفين، بنسبة وصلت إلى 53 بالمئة.

--(بترا)

خ خ/ف ق/رق

01/11/2023 17:29:53

