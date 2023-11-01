نقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية نصرة لغزة وفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- نظمت نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية أمام مقرها، نصرة للأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، وتنديداً بالانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.

وشدد وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، خلال الوقفة على الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المدافع عن الشعب الفلسطيني، وجهوده لوقف الحرب والعدوان على غزة، وإيصال المساعدات اللازمة لهم، مشيرا إلى وصول دفعة من المساعدات لهم.

وبين أن الأردن الذي يدعم غزة والقضية الفلسطينية ومآلاته لابد من المحافظة على أمنه واستقراره، وتلاحم أفراد شعبه في سبيل تعزيز مناعته وحمايته.

وأعرب المبيضين عن مشاعر العزاء لزملائنا الصحفيين والأهل في غزة والضفة الغربية، والذين قضوا وهم يدافعون عن الحق وأرضهم التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي ومارس كل أنواع الجرائم فيها.

وجدد استنكاره لهذه الحرب التي لن تخلف إلا مزيدا من الدمار والغضب، ولن تنتهي إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، مشيدا بهذه الوقفة المهنية لدعم صمود الأشقاء في غزة وفلسطين.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة "إننا لا نقفُ هنا اليوم نُصرةً لأهلِ فَلسطين، ولا نقفُ نصرةً لأهلِ غزة ولا نقفُ نصرةً لأهلِ المقاومة، بل نحن هنا اليوم أهلُ فَلسطين وغزة والمقاومة التي بطوفانِها على الاحتلالِ الإسرائيلي أعادت لنا كرامَتنا وعزَّتنا والقضيةَ الفلسطينيةَ لتكونَ أولويةَ العالمِ كلِّه بعد أن وُضِعَت عمداً وبتدبيرٍ في ذيلِ الأولويات".

وأشار إلى أن هذا الكيانُ الصهيونيُّ الذي فشلَ سياسياً وعسكرياً واستخبارياً، ينتقمُ انتقاماً مسعوراً ويشنُّ حرب إبادةٍ همجيةٍ بحقِّ الأهل في قطاع غزةَ الصامدِ المُرابط وهذا الانتقامُ دليلُ ضعفٍ وأزمةٍ وجُبن لا قوةً وشجاعة.

ولفت إلى استهداف الصحفيينَ و مؤسسات صحفية وإعلامية بالقصفِ ودُمِّرت، معزيا الزميل من قناةِ الجزيرةِ وائل الدحدوح الذي فقدَ أفراداً من أسرته وهو يؤدي الواجب في استهدافٍ مقصودٍ لإرهابهِ وإسكاتِ صوتِه، لأن الاحتلال لا يريد أن يسمعَ الرأيُ العامّ العالميُّ ويرى جرائمَهُ بحقِّ الإنسانية، وحق شعبِنا في غزة.

وقال نائب النقيب الزميل جمال شتيوي إن هذه الوقفة ضمن البرامج والإجراءات التي اتخذها المجلس منذ بداية العدوان على غزة للتعامل مع الأوضاع التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، مبينا أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد مستمر دعما لصمود الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين.

وأكد عدد من المتحدثين، الزملاء مدير مكتب الجزيرة في عمان حسن الشوبكي وجمال العلوي، ضرورة نصرة القضية الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي إلى وقف الغطرسة الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة وما يرتكب من جرائم وقتل المدنيين الأبرياء وهدم المنشآت.

واشتملت الوقفة التي أدار فعالياتها عضو مجلس النقابة الزميل سامي الحربي، وحضرها أعضاء المجلس علي فريحات، وخالد قضاة، وموفق كمال، وجميل برماوي، وأمجد سنيد، وزين الدين خليل، بلال العقايلة، على قصائد شعرية ألقاها الزملاء إيهاب سلامة، وموسى الحوامدة.

كما رفع المشاركون هتافات نددت بالاعتداءات الوحشية على الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، وحيوا صمود أبناء الشعب الفلسطيني الأسطوري ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منددين بالصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال التي ترتكب ضد المدنيين العزل.

--(بترا)





ه ع/ف ق

01/11/2023 17:27:55