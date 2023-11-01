فلسطين النيابية: سنبقى بحال انعقاد دائم وإصدار بيان يومي لفضح الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب فراس العجارمة، آخر مستجدات الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأعلن العجارمة خلال الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان النيابية، بقاء اللجنة في حال انعقاد دائم وإصدار بيان يومي لفضح جرائم الاحتلال، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم لوقف الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال إن الحدث في قطاع غزة كبير وما يصيبها يؤلمنا جميعا، مؤكدا أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم تحل القضية الفلسطينية، حلاً عادلاً يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويرفع الظلم والحصار عنهم.

وأكد أن اللجنة تدعم وتقف خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني التي عبر عنها في المحافل العربية والدولية، إذ كان جلالته قد حذر من تفاقم الأزمة قبل زمن نتيجة استفزازات وتضييق الاحتلال، وما يحدث اليوم نتيجة حتمية لتلك الاستفزازات.

وطالب باسم اللجنة ومجلس النواب، وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية، ومخاطبة برلمانات العالم بما يقوم به الاحتلال من قتل وغطرسه، مشددا على أهمية تمتين الجبهة الداخلية، ليبقى الأردن السند للأهل في فلسطين وغزة.

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة النائب فايز بصبوص، أن هذا العدوان لم يسبق له مثيل في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين، وأننا نلمس صمتا دوليا غريبا غير مسبوق على قتل الابرياء وآخرها ما شاهدناه أمس من مجزرة في مخيم جباليا.

وقال إن مواقف الأردن كانت شجاعة وثابتة وأسهمت في اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يطالب بهدنة إنسانية فورية وإنشاء ممرات إنسانية "لكن غطرسة الاحتلال لم تستجيب للقرار وسط صمت دولي".

من جانبهم، أكد النواب: مجحم الصقور، ومحمد أبو صعليك، وعلي الغزاوي، واندري حواري، واحمد السراحنة، وزينب البدول، ويحيى عبيدات، وميادة شريم، وعبير الجبور، وهادية السرحان، وميرزا بولاد، ومحمد الظهراوي، وعبدالله أبو زيد، ومحمد المحارمة، ومروة الصعوب، على أهمية فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في وسائل الإعلام، خاصة الغربية التي تقع تحت التضليل الإعلامي الممنهج من الاحتلال من خلال إظهار المجرم بأنه ضحية والضحية أنه مجرم.

وشددوا على أن موقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا من أبرز الموقف ويعبر عن الإخوة والتلاحم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن كثيرا حول العالم انحازوا للإنسانية وضرورة وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن الاحتلال بكل غطرسته، لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن يمنع الأجيال المقبلة من مواصلة كفاحهم لتحرير أرضهم.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

01/11/2023 17:32:12