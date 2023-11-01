التربية تقر نظام الجودة لرياض الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أقرت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، نظام الجودة لرياض الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام يأتي انطلاقًا من رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة 2016 – 2025 التّعليم من أجل الازدهار، ولتحقيق الرؤية الإصلاحيّة الرّامية إلى التّأكد من حصول جميع الأطفال على تعليم مبكّر عالي الجودة بحلول عام 2025.

وأشارت إلى أن تطوير نظام الجودة لرياض الأطفال، يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز نظام الجودة لمرحلة رياض الأطفال، حيث جرى اعتماده لجميع مقدمي الخدمات / رياض الأطفال المرحلة الأولى والثانية الحكومية والخاصة.

وبينت أن النظام تضمن توصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال استراتيجيات تم صياغتها بعناية وبشكل محدد، بحيث يمكن رياض الأطفال الاسترشاد بها والعمل على تحسين الجودة في المدى القريب.

ويتكون النظام من 6 مجالات؛ تتضمن عددا من جوانب ومؤشرات محددة تدل على جودة رياض الأطفال، وتعكس المؤشرات كلاً من الممارسات الفضلى وسياق نظام التعليم الأردني، وتتمثل الجوانب بـ (الإدارة والقيادة، البيئة، المناهج والمواد التعليمية، المعلمة، تعلم الأطفال، التقويم والشراكات).

--(بترا)

ع س/م ف/ف ق

01/11/2023 17:19:45