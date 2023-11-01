2.563 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023

2.563 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023
التاريخ
11/1/2023 2:35:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.3بالمئة خلال شهر أيلول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار .
و خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بلغت نحو2.563 مليار دولار ،مقابل 2,539 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9بالمئة.
--(بترا)
رش/ف ق
01/11/2023 17:02:50
MENAFN01112023000117011021ID1107353849
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