2.563 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.3بالمئة خلال شهر أيلول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار .

و خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بلغت نحو2.563 مليار دولار ،مقابل 2,539 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9بالمئة.

--(بترا)

رش/ف ق

01/11/2023 17:02:50