وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يواصل لقاءاته مع أمناء الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- واصل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم الأربعاء، لقاءاته مع الأمناء العامين للأحزاب ضمن سلسلة لقاءات بدأها أمس.

والتقى الوزير الخريشة، اليوم كلا على حدة، الأمناء العامين لأحزاب: الديمقراطي الاجتماعي سلمان النقرش، والقدوة إياد النجار، والنهج الجديد فوزان البقور، والأنصار عوني الرجوب

وأكد التفاف الجميع خلف مواقف جلالة الملك الداعية لوقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي.

وبين الخريشة ضرورة تماسك الجبهة الداخلية مع التأكيد على حرية التعبير والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ضمن إطار القانون، مبينا أن الموقف السياسي الأردني الرسمي يؤكد ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى التحركات النشطة التي يقودها جلالة الملك مع الأشقاء العرب لحشد موقف رسمي عربي لوقف العدوان الإسرائيلي.

من جانبهم، أكد الأمناء العامون أن الدبلوماسية الأردنية شكلت نقطة تحول نوعي في تشكيل الرأي العام العربي والعالمي تجاه القضية الفلسطينية، كما شكلت خارطة طريق للخروج من الأزمة بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في القطاع وفتح المعابر والتوقف عن استهداف المدنيين ومنع التهجير والنزوح خارج المدن الفلسطينية.

وشددوا على التناغم الوطني بين القيادة والشعب في التعبير عن رفض العدوان على الفلسطينيين، مثمنين الجهود الأردنية بإرسال الدعم للإشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

--(بترا)

م ه/م ف/ ن ح/ف ق

01/11/2023 16:52:02