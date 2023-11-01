وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يواصل لقاءاته مع أمناء الأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- واصل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم الأربعاء، لقاءاته مع الأمناء العامين للأحزاب ضمن سلسلة لقاءات بدأها أمس.
والتقى الوزير الخريشة، اليوم كلا على حدة، الأمناء العامين لأحزاب: الديمقراطي الاجتماعي سلمان النقرش، والقدوة إياد النجار، والنهج الجديد فوزان البقور، والأنصار عوني الرجوب
وأكد التفاف الجميع خلف مواقف جلالة الملك الداعية لوقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي.
وبين الخريشة ضرورة تماسك الجبهة الداخلية مع التأكيد على حرية التعبير والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ضمن إطار القانون، مبينا أن الموقف السياسي الأردني الرسمي يؤكد ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى التحركات النشطة التي يقودها جلالة الملك مع الأشقاء العرب لحشد موقف رسمي عربي لوقف العدوان الإسرائيلي.
من جانبهم، أكد الأمناء العامون أن الدبلوماسية الأردنية شكلت نقطة تحول نوعي في تشكيل الرأي العام العربي والعالمي تجاه القضية الفلسطينية، كما شكلت خارطة طريق للخروج من الأزمة بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في القطاع وفتح المعابر والتوقف عن استهداف المدنيين ومنع التهجير والنزوح خارج المدن الفلسطينية.
وشددوا على التناغم الوطني بين القيادة والشعب في التعبير عن رفض العدوان على الفلسطينيين، مثمنين الجهود الأردنية بإرسال الدعم للإشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
--(بترا)
م ه/م ف/ ن ح/ف ق
01/11/2023 16:52:02
MENAFN01112023000117011021ID1107353847
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