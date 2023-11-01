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‎العمل العربية تطالب باتخاذ موقف صارم لوقف الحرب على غزة

11/1/2023 2:35:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة الأول من تشرين الثاني (بترا)- طالبت منظمة العمل العربية، اليوم الأربعاء، الاتحادات والمنظمات العمالية الدولية، اتخاذ موقف صارم لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ودعا رئيس مجلس إدارة المنظمة وزير العمل القطري، الدكتور علي بن صميخ المري، في بيان اليوم، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وحماية حقوقهم وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقديم كافة أشكال الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين.
وقال إن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، تشكل انتهاكا صارخا يؤثر على قطاع العمل والعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وحياتهم بسبب العدوان، مطالبا إدانة ما يحدث للعمال الفلسطينيين من انتهاكات خطيرة تسببت في فقدان حياتهم ووظائفهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد.
وطالب بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي إبقاء فلسطين كمراقب رغم ما تحتاج إليه من دعم منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل أفضل والارتقاء بها وتحسين ظروف العمل اللائق في ظل ما يتعرض له عمال فلسطين من انتهاكات مستمرة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
01/11/2023 16:29:34

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