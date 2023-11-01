‎العمل العربية تطالب باتخاذ موقف صارم لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة الأول من تشرين الثاني (بترا)- طالبت منظمة العمل العربية، اليوم الأربعاء، الاتحادات والمنظمات العمالية الدولية، اتخاذ موقف صارم لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ودعا رئيس مجلس إدارة المنظمة وزير العمل القطري، الدكتور علي بن صميخ المري، في بيان اليوم، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وحماية حقوقهم وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقديم كافة أشكال الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين.
وقال إن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، تشكل انتهاكا صارخا يؤثر على قطاع العمل والعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وحياتهم بسبب العدوان، مطالبا إدانة ما يحدث للعمال الفلسطينيين من انتهاكات خطيرة تسببت في فقدان حياتهم ووظائفهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد.
وطالب بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي إبقاء فلسطين كمراقب رغم ما تحتاج إليه من دعم منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل أفضل والارتقاء بها وتحسين ظروف العمل اللائق في ظل ما يتعرض له عمال فلسطين من انتهاكات مستمرة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
01/11/2023 16:29:34
MENAFN01112023000117011021ID1107353846
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