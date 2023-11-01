مهام آسيوية لكوادر التحكيم الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طواقم تحكيمية ومقيمين ومراقبين أردنيين لإدارة العديد من المباريات والمنافسات ضمن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024، إلى جانب تصفيات كأس العالم خلال تشرين الثاني الحالي.



وتاليا مشاركات الطواقم التحكيمية الاردنية في المنافسات المقبلة

دوري أبطال آسيا:

مباراة مومباي سيتي الهندي والهلال السعودي في الهند بتاريخ 6 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.

مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في الإمارات بتاريخ 28 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.

مباراة الدحيل القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي في قطر بتاريخ 27 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.

مباراة أولماليك الأوزبكي والاتحاد السعودي في أوزبكستان بتاريخ 27 تشرين الثاني: مقيم الحكام ناصر درويش.

مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ليون سيتي سايلورس السنغافوري في تايلاند بتاريخ 29 تشرين الثاني: مقيم الحكام هبة العابد.

مباراة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي في تركمانستان بتاريخ 7 تشرين الثاني: المراقب محمد منكو.

كأس الاتحاد الآسيوي:

مباراة مازيا من جزر المالديف وأوديشا أف سي - الهند في المالديف بتاريخ 7 تشرين الثاني: الحكام محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، محمد مفيد.

مباراة باشوندهارا كينغز من بنغلادش ومازيا - جزر المالديف في بنغلادش بتاريخ 27 تشرين الثاني: الحكام محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، صدام عمارة.

مباراة تاينان سيتى من تايبيه واولانباتار من مونغوليا في تايبيه بتاريخ 30 تشرين الثاني: الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، قيس خميس، ومحمد مفيد.

مباراة ستاليون لاجونا من الفلبين وتيرينغانو من ماليزيا في الفلبين بتاريخ 8 تشرين الثاني: الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، وقيس خميس.

مباراة الرفاع البحريني والعربي الكويتي في البحرين بتاريخ 6 تشرين الثاني: الحكم صدام عمارة والمراقبة نسرين الخزاعلة.

مباراة الفتوة السوري والنهضة العماني في السعودية بتاريخ 6 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.

مباراة العربي الكويتي والزوراء العراقي في الكويت بتاريخ 27 تشرين الثاني: المراقب محمد منكو.

الدور الثاني من تصفيات كأس العالم:

مباراة لبنان وفلسطين في الإمارات بتاريخ 16 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد يعقوب.

مباراة أفغانستان والكويت في السعودية بتاريخ 21 تشرين الثاني: الحكام أحمد فيصل، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، ومحمد عرفة.

مباراة عُمان وتايبيه الصينية في عُمان بتاريخ 16 تشرين الثاني: الحكم صدام عمارة.

مباراة تايلاند والصين في تايلاند بتاريخ 16 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.

مباراة الصين وكوريا الجنوبية في الصين بتاريخ 21 تشرين الثاني: مقيم الحكام إسماعيل الحافي.

مباراة نيبال واليمن في نيبال بتاريخ 21 تشرين الثاني: المراقبة نسرين الخزاعلة.

بطولة غرب اسيا الرابعة للناشئات - الأردن 2023: الحكام حنين مراد وصابرين العبادي.

--(بترا)





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01/11/2023 15:59:43



