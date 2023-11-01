مهام آسيوية لكوادر التحكيم الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طواقم تحكيمية ومقيمين ومراقبين أردنيين لإدارة العديد من المباريات والمنافسات ضمن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024، إلى جانب تصفيات كأس العالم خلال تشرين الثاني الحالي.
وتاليا مشاركات الطواقم التحكيمية الاردنية في المنافسات المقبلة
دوري أبطال آسيا:
مباراة مومباي سيتي الهندي والهلال السعودي في الهند بتاريخ 6 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.
مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في الإمارات بتاريخ 28 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.
مباراة الدحيل القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي في قطر بتاريخ 27 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.
مباراة أولماليك الأوزبكي والاتحاد السعودي في أوزبكستان بتاريخ 27 تشرين الثاني: مقيم الحكام ناصر درويش.
مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ليون سيتي سايلورس السنغافوري في تايلاند بتاريخ 29 تشرين الثاني: مقيم الحكام هبة العابد.
مباراة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي في تركمانستان بتاريخ 7 تشرين الثاني: المراقب محمد منكو.
كأس الاتحاد الآسيوي:
مباراة مازيا من جزر المالديف وأوديشا أف سي - الهند في المالديف بتاريخ 7 تشرين الثاني: الحكام محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، محمد مفيد.
مباراة باشوندهارا كينغز من بنغلادش ومازيا - جزر المالديف في بنغلادش بتاريخ 27 تشرين الثاني: الحكام محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، صدام عمارة.
مباراة تاينان سيتى من تايبيه واولانباتار من مونغوليا في تايبيه بتاريخ 30 تشرين الثاني: الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، قيس خميس، ومحمد مفيد.
مباراة ستاليون لاجونا من الفلبين وتيرينغانو من ماليزيا في الفلبين بتاريخ 8 تشرين الثاني: الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، وقيس خميس.
مباراة الرفاع البحريني والعربي الكويتي في البحرين بتاريخ 6 تشرين الثاني: الحكم صدام عمارة والمراقبة نسرين الخزاعلة.
مباراة الفتوة السوري والنهضة العماني في السعودية بتاريخ 6 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.
مباراة العربي الكويتي والزوراء العراقي في الكويت بتاريخ 27 تشرين الثاني: المراقب محمد منكو.
الدور الثاني من تصفيات كأس العالم:
مباراة لبنان وفلسطين في الإمارات بتاريخ 16 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد يعقوب.
مباراة أفغانستان والكويت في السعودية بتاريخ 21 تشرين الثاني: الحكام أحمد فيصل، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، ومحمد عرفة.
مباراة عُمان وتايبيه الصينية في عُمان بتاريخ 16 تشرين الثاني: الحكم صدام عمارة.
مباراة تايلاند والصين في تايلاند بتاريخ 16 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.
مباراة الصين وكوريا الجنوبية في الصين بتاريخ 21 تشرين الثاني: مقيم الحكام إسماعيل الحافي.
مباراة نيبال واليمن في نيبال بتاريخ 21 تشرين الثاني: المراقبة نسرين الخزاعلة.
بطولة غرب اسيا الرابعة للناشئات - الأردن 2023: الحكام حنين مراد وصابرين العبادي.
--(بترا)
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01/11/2023 15:59:43
MENAFN01112023000117011021ID1107353845
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