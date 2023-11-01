Wednesday, 01 November 2023 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهام آسيوية لكوادر التحكيم الأردنية

11/1/2023 2:35:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طواقم تحكيمية ومقيمين ومراقبين أردنيين لإدارة العديد من المباريات والمنافسات ضمن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024، إلى جانب تصفيات كأس العالم خلال تشرين الثاني الحالي.


وتاليا مشاركات الطواقم التحكيمية الاردنية في المنافسات المقبلة
دوري أبطال آسيا:
مباراة مومباي سيتي الهندي والهلال السعودي في الهند بتاريخ 6 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.
مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في الإمارات بتاريخ 28 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد فيصل.
مباراة الدحيل القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي في قطر بتاريخ 27 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.
مباراة أولماليك الأوزبكي والاتحاد السعودي في أوزبكستان بتاريخ 27 تشرين الثاني: مقيم الحكام ناصر درويش.
مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ليون سيتي سايلورس السنغافوري في تايلاند بتاريخ 29 تشرين الثاني: مقيم الحكام هبة العابد.
مباراة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي في تركمانستان بتاريخ 7 تشرين الثاني: المراقب محمد منكو.
كأس الاتحاد الآسيوي:
مباراة مازيا من جزر المالديف وأوديشا أف سي - الهند في المالديف بتاريخ 7 تشرين الثاني: الحكام محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، محمد مفيد.
مباراة باشوندهارا كينغز من بنغلادش ومازيا - جزر المالديف في بنغلادش بتاريخ 27 تشرين الثاني: الحكام محمد عرفة، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، صدام عمارة.
مباراة تاينان سيتى من تايبيه واولانباتار من مونغوليا في تايبيه بتاريخ 30 تشرين الثاني: الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، قيس خميس، ومحمد مفيد.
مباراة ستاليون لاجونا من الفلبين وتيرينغانو من ماليزيا في الفلبين بتاريخ 8 تشرين الثاني: الحكام أحمد يعقوب، حمزة سعادة، وقيس خميس.
مباراة الرفاع البحريني والعربي الكويتي في البحرين بتاريخ 6 تشرين الثاني: الحكم صدام عمارة والمراقبة نسرين الخزاعلة.
مباراة الفتوة السوري والنهضة العماني في السعودية بتاريخ 6 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.
مباراة العربي الكويتي والزوراء العراقي في الكويت بتاريخ 27 تشرين الثاني: المراقب محمد منكو.
الدور الثاني من تصفيات كأس العالم:
مباراة لبنان وفلسطين في الإمارات بتاريخ 16 تشرين الثاني: الحكام أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد مؤنس، وأحمد يعقوب.
مباراة أفغانستان والكويت في السعودية بتاريخ 21 تشرين الثاني: الحكام أحمد فيصل، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، ومحمد عرفة.
مباراة عُمان وتايبيه الصينية في عُمان بتاريخ 16 تشرين الثاني: الحكم صدام عمارة.
مباراة تايلاند والصين في تايلاند بتاريخ 16 تشرين الثاني: مقيم الحكام عوني حسونة.
مباراة الصين وكوريا الجنوبية في الصين بتاريخ 21 تشرين الثاني: مقيم الحكام إسماعيل الحافي.
مباراة نيبال واليمن في نيبال بتاريخ 21 تشرين الثاني: المراقبة نسرين الخزاعلة.
بطولة غرب اسيا الرابعة للناشئات - الأردن 2023: الحكام حنين مراد وصابرين العبادي.

--(بترا)


خ خ

01/11/2023 15:59:43


MENAFN01112023000117011021ID1107353845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث