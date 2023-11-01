تقرير: وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) يحيى مطالقة- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزراء حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أصبحوا يواجهون صعوبة في أداء مهامهم، ويتجنبون الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام، خوفا من اتهامهم بالمسؤولية عن فشل الحرب على غزة.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة، فهم لا يتحدثون إلى الجمهور، ولا يجرون مقابلات مع وسائل الإعلام، ويتجولون فقط في أماكن يكون فيها الحضور العام قليلا، لتجنب الاحتكاك، بسبب إدراكهم أن الغضب المتراكم قد ينفجر بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وإلى جانب ذلك، قالت الصحيفة، إن هناك أسبابا شخصية أخرى لغيابهم عن الإعلام والميدان، فبعضهم يفكرون في أول لحظة يمكنها خلالها تقديم استقالتهم من الحكومة أو الحياة السياسية، وآخرون يعتقدون أنه إذا استقال نتنياهو، فإن طريقهم إلى الأعلى سيكون ممهداً.
وأضافت أن نظام المعلومات في مكتب رئيس الوزراء، استدعى في الأيام الأولى من الحرب، مجموعة من الوزراء ليظهروا في "استوديوهات" الأخبار لتخفيف الصدمة التي أصابت الجمهور، وتهدئة ذعرهم، وإبلاغهم أن الأمور تحت السيطرة وأن هناك من يثق به، لكن هذه المحاولة لم تنجح وجرى الاستغناء عنها، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن معظم الوزراء في حكومة نتنياهو، لم يكونوا مستعدين للقيام بهذا الدور، حتى لا يكونوا وجه الفشل الإعلامي، إذ خرجوا للدفاع عن الحكومة بعد واحدة من أكبر الإخفاقات التي شهدتها إسرائيل، فإن هذا هو كل ما سيُذكرهم الناس عنهم.
وبحسب تقدير عضو بارز في حزب الليكود هذا الأسبوع، فإن الحزب بعد الحرب سيكون مختلفا، "على غرار جرى له بعد استقالة أرئييل شارون، بعدما وعد نتنياهو بتطهير الليكود من رجال الأعمال والمتطرفين وجلب شخصيات دولة يمينية مثل موشيه يعلون، وبيني بيغن، ودان ميريدور، لنقل تلك العودة إلى نطاقات أخرى".
ويعترف معظم كبار مسؤولي الليكود، في الغرف المغلقة، بأن ما كان في السابق لن يكون مستقبلا، ويعتقد معظمهم أنه من الضروري "تقديم الدعم لنتنياهو الآن، لكن عندما يتحقق الهدف العسكري فلن يتمكن من الاستمرار".
وبحسب استطلاع رأي عام لجمهور الإسرائيلي حول تقييم الوزارات وأداء الحكومة أجري 26 الشهر الماضي، أعطى 50 بالمئة من المستطلعين نتنياهو درجة 3 من 10، عندما سُئلوا عن تقييمهم لأداء نتنياهو منذ اندلاع الحرب على غزة، بينما أعطى 50 بالمئة منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير درجة 2 أو أقل، وحصل وزير المالية بتسلئيل سموتريش على درجة مماثلة.
وأعطى المشاركون في الاستطلاع درجة جيدة نسبيا للوزير الجديد بيني غانتس (6.4)، وحصل وزير الجيش يوآف غالانت على درجة معقولة (5.63). كما حصل أداء نظام المعلومات الحكومية في وسائل الإعلام الدولية على درجة منخفضة في الاستطلاع (3.74).
--(بترا)
ي م/ ن ح/ف ق
01/11/2023 15:56:52
MENAFN01112023000117011021ID1107353844
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