الشباب النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن وشاباته لإيمانه بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات.

وبحث المحارمة خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، وأبرز نشاطاتها وفاعلياتها من زيارات ميدانية ولقاءات شبابية، وعقد ندوات توعوية حول انخراط الشباب في العمل الحزبي.

وقال إن هنالك قرارا سياسيا واضحا بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم في المجتمع سياسيا واقتصاديا، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وبين أن تأكيد وحرص جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على المشاركة السياسية للشباب لم يكن مجرد شعار إنما طبق من خلال إقرار عدد من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب، جعفر ربابعة، وايمن مدانات، وهيثم زيادين، وخلدون حينا، وأسماء الرواحنة، ويزن الشديفات، ونمر السليحات، أن الشباب هم عماد الوطن وعنوان نهضته ويحتاجون إلى المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام.

وبينوا ضرورة توفير البيئة الحاضنة للشباب التي تقدم أنشطة شبابية جاذبة تستحوذ على اهتمامهم، سيما في مجالات القيادة والريادة والمشاركة الفاعلة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

01/11/2023 15:46:09