الشباب النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن وشاباته لإيمانه بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات.
وبحث المحارمة خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، وأبرز نشاطاتها وفاعلياتها من زيارات ميدانية ولقاءات شبابية، وعقد ندوات توعوية حول انخراط الشباب في العمل الحزبي.
وقال إن هنالك قرارا سياسيا واضحا بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم في المجتمع سياسيا واقتصاديا، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
وبين أن تأكيد وحرص جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على المشاركة السياسية للشباب لم يكن مجرد شعار إنما طبق من خلال إقرار عدد من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب، جعفر ربابعة، وايمن مدانات، وهيثم زيادين، وخلدون حينا، وأسماء الرواحنة، ويزن الشديفات، ونمر السليحات، أن الشباب هم عماد الوطن وعنوان نهضته ويحتاجون إلى المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام.
وبينوا ضرورة توفير البيئة الحاضنة للشباب التي تقدم أنشطة شبابية جاذبة تستحوذ على اهتمامهم، سيما في مجالات القيادة والريادة والمشاركة الفاعلة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
01/11/2023 15:46:09
MENAFN01112023000117011021ID1107353843
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