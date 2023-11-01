صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف المخصصات المالية للفصل الصيفي 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعات الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، والأردنية فرع العقبة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة - عمان، اعتبارا من 9 تشرين الثاني، وبذلك تكون الوزارة أنهت صرف جميع المستحقات والمخصصات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2022-2023.

--(بترا)

أ ر/م ف/رق

01/11/2023 15:30:47