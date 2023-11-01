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الريادة النيابية تعقد أولى اجتماعاتها وتبحث آلية عملها

11/1/2023 2:35:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، آلية عملها للمرحلة المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة النائب هيثم الزيادين، أن "الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية" تعتبر من اللجان المهمة في المجلس، وهي لجنة حديثة التأسيس ومناط بها العديد من المهام.
واستعرض أبرز المهام المنوطة بعملها كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، والبريد والاتصالات والتحول الرقمي.
كما تعمل اللجنة، بحسب الزيادين، على دراسة السياسات والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وجميع ما يتعلق بها بما في ذلك الملكية الفكرية.
وأكد أن اللجنة منفتحة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بعمل اللجنة والاطلاع على التحديات وتذليلها فيما يتعلق بالأمن السيبراني، موضحا أنها ستقوم بزيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة للاطلاع على واقع الحال.
بدورهم أكد النواب، أيوب خميس، وزيد العتوم، وغازي الذنيبات، وفليحة الخضير، واسلام الطباشات، ويزن الشديفات، وغازي البداوي، أهمية الدور المناط باللجنة، موضحين أن الاقتصاد الرقمي يدخل في كل المجالات، خاصة أن العالم يتجه نحو الرقمنة.
--(بترا)
م خ/رق
01/11/2023 15:29:30

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