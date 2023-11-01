الريادة النيابية تعقد أولى اجتماعاتها وتبحث آلية عملها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، آلية عملها للمرحلة المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة النائب هيثم الزيادين، أن "الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية" تعتبر من اللجان المهمة في المجلس، وهي لجنة حديثة التأسيس ومناط بها العديد من المهام.
واستعرض أبرز المهام المنوطة بعملها كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، والبريد والاتصالات والتحول الرقمي.
كما تعمل اللجنة، بحسب الزيادين، على دراسة السياسات والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وجميع ما يتعلق بها بما في ذلك الملكية الفكرية.
وأكد أن اللجنة منفتحة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بعمل اللجنة والاطلاع على التحديات وتذليلها فيما يتعلق بالأمن السيبراني، موضحا أنها ستقوم بزيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة للاطلاع على واقع الحال.
بدورهم أكد النواب، أيوب خميس، وزيد العتوم، وغازي الذنيبات، وفليحة الخضير، واسلام الطباشات، ويزن الشديفات، وغازي البداوي، أهمية الدور المناط باللجنة، موضحين أن الاقتصاد الرقمي يدخل في كل المجالات، خاصة أن العالم يتجه نحو الرقمنة.
--(بترا)
م خ/رق
01/11/2023 15:29:30
MENAFN01112023000117011021ID1107353841
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