القبض على شخص اعتدى على واجهات زجاجية لمطعمين في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص قام يوم أمس الثلاثاء، بالاعتداء على واجهات زجاجية لمطعمين في العاصمة عمان.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إلى أن الشخص المعتدي والمسجل بحقه عدد من الأسبقيات اعترف بقيامه بالاعتداء على الواجهات الخارجية للمطعمين بأداة راضة كانت بحوزته، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية خارجية في واجهاتهما الزجاجية.
وبين الناطق الإعلامي، أن مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم مع كل من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة، لنيل العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.
--(بترا)
ل م/رق
01/11/2023 15:25:14
MENAFN01112023000117011021ID1107353840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.