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القبض على شخص اعتدى على واجهات زجاجية لمطعمين في عمان

11/1/2023 2:35:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص قام يوم أمس الثلاثاء، بالاعتداء على واجهات زجاجية لمطعمين في العاصمة عمان.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إلى أن الشخص المعتدي والمسجل بحقه عدد من الأسبقيات اعترف بقيامه بالاعتداء على الواجهات الخارجية للمطعمين بأداة راضة كانت بحوزته، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية خارجية في واجهاتهما الزجاجية.
وبين الناطق الإعلامي، أن مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم مع كل من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة، لنيل العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.
--(بترا)
ل م/رق
01/11/2023 15:25:14

MENAFN01112023000117011021ID1107353840

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