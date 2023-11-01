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اقتصاد النواب تؤكد أهمية ضريبة بيع العقار

11/1/2023 2:35:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة.
وقال رئيسها النائب عمر النبر إن أمام اللجنة العديد من القوانين المهمة خلال الدورة العادية الحالية، من بينها مشروع قانون ضريبة بيع العقار، مؤكدا اهمية هذا المشروع .
واشار الى انه سيتم متابعة رؤية التحديث الاقتصادي وكل الأمور المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والشركات والإحصاءات العامة والسياسة النقدية والضريبية.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، فريد حداد، عبدالله ابو زيد، وعدنان مشوقة.
--(بترا)
م خ/اح
01/11/2023 15:23:56

MENAFN01112023000117011021ID1107353839

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