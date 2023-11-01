اقتصاد النواب تؤكد أهمية ضريبة بيع العقار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة.
وقال رئيسها النائب عمر النبر إن أمام اللجنة العديد من القوانين المهمة خلال الدورة العادية الحالية، من بينها مشروع قانون ضريبة بيع العقار، مؤكدا اهمية هذا المشروع .
واشار الى انه سيتم متابعة رؤية التحديث الاقتصادي وكل الأمور المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والشركات والإحصاءات العامة والسياسة النقدية والضريبية.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، فريد حداد، عبدالله ابو زيد، وعدنان مشوقة.
--(بترا)
م خ/اح
01/11/2023 15:23:56
MENAFN01112023000117011021ID1107353839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.