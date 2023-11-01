2.2 مليون راكب يستخدمون باص عمان والسريع خلال الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إن عدد الركاب من مستخدمي باص عمان والباص سريع التردد بلغ خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي ما يقارب 2.2 مليون راكب، مسجلا ازدياد تصاعديا في منحنى مستخدمي منظومة النقل العام في عمان.
وأضاف الشواربة ان منحنى أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في عمان في تزايد مستمر، وأن الأمانة تعتز بخدمة مدينة عمان و مواطنيها.
وتتراوح أجور النقل من 45 قرشا إلى 55 قرشا، عدا مسار واحد تبلغ أجور النقل فيه 65 قرشا.
--(بترا)
ع ع/ف ق
01/11/2023 15:22:47
MENAFN01112023000117011021ID1107353838
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