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2.2 مليون راكب يستخدمون باص عمان والسريع خلال الشهر الماضي

11/1/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إن عدد الركاب من مستخدمي باص عمان والباص سريع التردد بلغ خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي ما يقارب 2.2 مليون راكب، مسجلا ازدياد تصاعديا في منحنى مستخدمي منظومة النقل العام في عمان.

وأضاف الشواربة ان منحنى أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في عمان في تزايد مستمر، وأن الأمانة تعتز بخدمة مدينة عمان و مواطنيها.

وتتراوح أجور النقل من 45 قرشا إلى 55 قرشا، عدا مسار واحد تبلغ أجور النقل فيه 65 قرشا.



--(بترا)


ع ع/ف ق

01/11/2023 15:22:47

MENAFN01112023000117011021ID1107353838

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