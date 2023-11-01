3228طنا من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3228طنا، منها 2086طن خضار، و884طن فواكه، و 258طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30و45 قرشا، والبطاطا بين 40و 65 قرشا، والبندورة بين 15و 25قرشا، والجزر بين 50و 75قرشا، والخيار بين 15و 25قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 35و 50قرشا، والموز البلدي بين 50و 70قرشا.

--(بترا)

ر ح/ف ق

01/11/2023 15:17:19