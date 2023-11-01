المياه: ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، اعتداءات على نبعة مياه "عين الديك" في جرش تقوم باستخدام المياه بصورة مخالفة وبيعها بطريقة غير مشروعة.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الاعتداءات تمت من خلال تغيير مسار مياه النبع المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، وتم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.

وأكدت الوزارة/سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات واعتداءات.

--(بترا)

ي ع/رق

01/11/2023 15:01:40