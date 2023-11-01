المياه: ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، اعتداءات على نبعة مياه "عين الديك" في جرش تقوم باستخدام المياه بصورة مخالفة وبيعها بطريقة غير مشروعة.
وبحسب بيان للوزارة، فإن الاعتداءات تمت من خلال تغيير مسار مياه النبع المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، وتم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.
وأكدت الوزارة/سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات واعتداءات.
--(بترا)
ي ع/رق
01/11/2023 15:01:40
MENAFN01112023000117011021ID1107353835
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