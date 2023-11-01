Wednesday, 01 November 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المياه: ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة

11/1/2023 2:34:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، اعتداءات على نبعة مياه "عين الديك" في جرش تقوم باستخدام المياه بصورة مخالفة وبيعها بطريقة غير مشروعة.
وبحسب بيان للوزارة، فإن الاعتداءات تمت من خلال تغيير مسار مياه النبع المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، وتم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.
وأكدت الوزارة/سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات واعتداءات.
--(بترا)
ي ع/رق
01/11/2023 15:01:40

MENAFN01112023000117011021ID1107353835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث