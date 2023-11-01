يوم توعوي حول استثمار الصناعات الثقافية التقليدية في التنمية المستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، إن الأردن يقف صامداً في ظل الوضع الإقليمي الملتهب، ويمارس دوره العروبي تجاه الأشقاء في فلسطين.
وأشارت النجار خلال افتتاحها اليوم التوعوي حول "استثمار الصناعات الثقافية التقليدية في التنمية المستدامة"، إلى أن صمود الأردن يحث أبناءه إلى مواصلة العمل، من أجل تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الشمولية، مبينة أن موقف الأردن الصامد والصلب تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة و"غزة العزة"، يزيدنا اليوم شجاعة وصلابة على العمل من أجل تنمية مجتمعية مستدامة.
وأكدت دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في حماية وصمود مدينة القدس في مواجهة مشروعات التهويد.
ولفتت خلال افتتاح اليوم التوعوي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتينتال البحر الميت، بمشاركة سيدات منطقة سويمة، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون مع الوزارات المعنية، ومنها وزارتا التنمية الاجتماعية والسياحة والآثار.
ونوهت بخبرة وقدرات نساء سويمة في تجديد تراث منطقتهن وتقديمهن قصة منطقتهن ضمن منتج تراثي أردني مميز.
واشتمل اليوم الذي حضره عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات ذات العلاقة، على معروضات من التحف اليدوية والأكسسوارات والمطرزات ومنتجان الألبان والأجبان وصناعة القشيات والخيزران والتطريز.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
01/11/2023 15:01:18
MENAFN01112023000117011021ID1107353834
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