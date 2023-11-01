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يوم توعوي حول استثمار الصناعات الثقافية التقليدية في التنمية المستدامة

11/1/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، إن الأردن يقف صامداً في ظل الوضع الإقليمي الملتهب، ويمارس دوره العروبي تجاه الأشقاء في فلسطين.
وأشارت النجار خلال افتتاحها اليوم التوعوي حول "استثمار الصناعات الثقافية التقليدية في التنمية المستدامة"، إلى أن صمود الأردن يحث أبناءه إلى مواصلة العمل، من أجل تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الشمولية، مبينة أن موقف الأردن الصامد والصلب تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة و"غزة العزة"، يزيدنا اليوم شجاعة وصلابة على العمل من أجل تنمية مجتمعية مستدامة.
وأكدت دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في حماية وصمود مدينة القدس في مواجهة مشروعات التهويد.
ولفتت خلال افتتاح اليوم التوعوي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتينتال البحر الميت، بمشاركة سيدات منطقة سويمة، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون مع الوزارات المعنية، ومنها وزارتا التنمية الاجتماعية والسياحة والآثار.
ونوهت بخبرة وقدرات نساء سويمة في تجديد تراث منطقتهن وتقديمهن قصة منطقتهن ضمن منتج تراثي أردني مميز.
واشتمل اليوم الذي حضره عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات ذات العلاقة، على معروضات من التحف اليدوية والأكسسوارات والمطرزات ومنتجان الألبان والأجبان وصناعة القشيات والخيزران والتطريز.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
01/11/2023 15:01:18

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