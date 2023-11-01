اتحاد الجامعات العربية يشارك بالمنتدى العربي الصيني في شانغهاي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات المنتدى العربي الصيني، حول التنمية العالمية والحوكمة، الذي عقد أخيرا في جامعة فودان الصينية بشانغهاي.

وقال سلامة، إن العلاقات الصينية العربية لها تاريخ طويل من التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن الشعب العربي يقدر مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

وأضاف، أن العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية شهدت زيادة كبيرة، إذ وجهت الحكومات العربية اهتماما كبيرا لتطوير التعليم والبحث العلمي، ما دفعها لتوطيد العلاقات التعاونية مع دول العالم، وفي مقدمتها الصين.

وبين أن الصين تعد وجهة رئيسية للطلاب العرب الباحثين عن فرص التعليم العالي، حيث توجد العديد من الجامعات الصينية المميزة والمصنفة على المستوى العالمي، وهي تقدم عروضا مغرية للطلاب العرب بناء على اتفاقيات التعاون العلمي بين الجانبين.

وأشار سلامة إلى أن الصين تعد الشريك الأكثر أهمية للجامعات العربية في مجال التعاون الأكاديمي، وتسهم في تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في البلدان العربية، وتوفر فرصا للطلاب العرب للتعلم والتدريب على أحدث التقنيات والمعرفة.

بدوره، قال رئيس جمعية التعليم العالي الصينية دو يوبو، إن الجمعية واتحاد الجامعات العربية يدعمان بعضهما البعض من خلال الجهود المشتركة، إذ حقق التعاون الصيني العربي في مجال التعليم العالي بداية جيدة بمختلف مجالات التعليم العالي.

وأضاف أن من المأمول أن يصبح المنتدى نقطة انطلاق قوية للتعاون القوي الصيني العربي في مجال التعليم العالي وأن يلعب دورا مهما بين الجامعات الصينية العربية في التنمية والحوكمة العالمية.

وشارك في المنتدى، الذي نظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وجمعية التعليم العالي الصينية، 80 ممثلا عن الصين والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى.

--(بترا)

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01/11/2023 14:51:19