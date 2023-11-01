اتحاد الجامعات العربية يشارك بالمنتدى العربي الصيني في شانغهاي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات المنتدى العربي الصيني، حول التنمية العالمية والحوكمة، الذي عقد أخيرا في جامعة فودان الصينية بشانغهاي.
وقال سلامة، إن العلاقات الصينية العربية لها تاريخ طويل من التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن الشعب العربي يقدر مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.
وأضاف، أن العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية شهدت زيادة كبيرة، إذ وجهت الحكومات العربية اهتماما كبيرا لتطوير التعليم والبحث العلمي، ما دفعها لتوطيد العلاقات التعاونية مع دول العالم، وفي مقدمتها الصين.
وبين أن الصين تعد وجهة رئيسية للطلاب العرب الباحثين عن فرص التعليم العالي، حيث توجد العديد من الجامعات الصينية المميزة والمصنفة على المستوى العالمي، وهي تقدم عروضا مغرية للطلاب العرب بناء على اتفاقيات التعاون العلمي بين الجانبين.
وأشار سلامة إلى أن الصين تعد الشريك الأكثر أهمية للجامعات العربية في مجال التعاون الأكاديمي، وتسهم في تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في البلدان العربية، وتوفر فرصا للطلاب العرب للتعلم والتدريب على أحدث التقنيات والمعرفة.
بدوره، قال رئيس جمعية التعليم العالي الصينية دو يوبو، إن الجمعية واتحاد الجامعات العربية يدعمان بعضهما البعض من خلال الجهود المشتركة، إذ حقق التعاون الصيني العربي في مجال التعليم العالي بداية جيدة بمختلف مجالات التعليم العالي.
وأضاف أن من المأمول أن يصبح المنتدى نقطة انطلاق قوية للتعاون القوي الصيني العربي في مجال التعليم العالي وأن يلعب دورا مهما بين الجامعات الصينية العربية في التنمية والحوكمة العالمية.
وشارك في المنتدى، الذي نظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وجمعية التعليم العالي الصينية، 80 ممثلا عن الصين والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى.
--(بترا)
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01/11/2023 14:51:19
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