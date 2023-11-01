وزيرة النقل تؤكد أهمية توفير خدمات نقل عالية الجودة وقليلة التكلفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أهمية توفير خدمات نقل عام ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة لجميع شرائح المجتمع.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء؛ جاءت تأكيدات التهتموني خلال بحثها مع السفيرة السويدية الكسندرا ريد مارك، مجالات التعاون بين البلدين في القطاع.

وعرضت التهتموني أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والمجالات التي قد تفتح آفاق للتعاون بين البلدين، خاصة في مجال السلامة على الطرق والنقل العام.

من جانبها، أكدت السفيرة السويدية، أهمية العلاقات المتميزة بين الأردن والسويد في مختلف المجالات، خاصة في مجال إيجاد حلول للنقل والتغير المناخي، مشيرة إلى حرص الجانبين على الحفاظ عليها وتنميتها.

--(بترا)

ع ن/ن ح/ف ق

01/11/2023 14:46:18