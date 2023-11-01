وزيرة النقل تؤكد أهمية توفير خدمات نقل عالية الجودة وقليلة التكلفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أهمية توفير خدمات نقل عام ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة لجميع شرائح المجتمع.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء؛ جاءت تأكيدات التهتموني خلال بحثها مع السفيرة السويدية الكسندرا ريد مارك، مجالات التعاون بين البلدين في القطاع.
وعرضت التهتموني أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والمجالات التي قد تفتح آفاق للتعاون بين البلدين، خاصة في مجال السلامة على الطرق والنقل العام.
من جانبها، أكدت السفيرة السويدية، أهمية العلاقات المتميزة بين الأردن والسويد في مختلف المجالات، خاصة في مجال إيجاد حلول للنقل والتغير المناخي، مشيرة إلى حرص الجانبين على الحفاظ عليها وتنميتها.
--(بترا)
ع ن/ن ح/ف ق
01/11/2023 14:46:18
MENAFN01112023000117011021ID1107353832
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