المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره 2022

المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره 2022
التاريخ
11/1/2023 2:34:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان للعام 2022.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قرر المركز إلغاء احتفالية إطلاق التقرير، وإلغاء الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والـ30 لاعتماد مبادئ باريس المُنشِئة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، والـ20 لإنشاء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان.
وأعلن المركز أن التقرير السنوي الـ19 لحالة حقوق الإنسان وملخصه منشور عبر موقعه الإلكتروني: ( ع/ن ح/رق
01/11/2023 14:46:09
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