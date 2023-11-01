المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره 2022

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان للعام 2022.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قرر المركز إلغاء احتفالية إطلاق التقرير، وإلغاء الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والـ30 لاعتماد مبادئ باريس المُنشِئة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، والـ20 لإنشاء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان.

وأعلن المركز أن التقرير السنوي الـ19 لحالة حقوق الإنسان وملخصه منشور عبر موقعه الإلكتروني: ( ع/ن ح/رق

01/11/2023 14:46:09