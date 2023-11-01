ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بغزة إلى 13 جندياً

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بغزة إلى 13 جندياً
التاريخ
11/1/2023 2:34:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال خلال معارك يوم أمس في غزة إلى 13 قتيلاً.
وتحت بند سمح بالنشر أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، الرقيب روعي سرجوستي، أثناء القتال والاشتباكات يوم أمس في مناطق مختلفة على تخوم وأطراف قطاع غزة ليرتفع العدد الى 13 منذ بدء العمليات البرية.
--(بترا)
م ف/ف ق
01/11/2023 14:44:52
MENAFN01112023000117011021ID1107353830
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