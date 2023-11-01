Wednesday, 01 November 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بغزة إلى 13 جندياً

11/1/2023 2:34:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال خلال معارك يوم أمس في غزة إلى 13 قتيلاً.
وتحت بند سمح بالنشر أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، الرقيب روعي سرجوستي، أثناء القتال والاشتباكات يوم أمس في مناطق مختلفة على تخوم وأطراف قطاع غزة ليرتفع العدد الى 13 منذ بدء العمليات البرية.
--(بترا)
م ف/ف ق
01/11/2023 14:44:52

MENAFN01112023000117011021ID1107353830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث