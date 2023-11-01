ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بغزة إلى 13 جندياً

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال خلال معارك يوم أمس في غزة إلى 13 قتيلاً.

وتحت بند سمح بالنشر أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، الرقيب روعي سرجوستي، أثناء القتال والاشتباكات يوم أمس في مناطق مختلفة على تخوم وأطراف قطاع غزة ليرتفع العدد الى 13 منذ بدء العمليات البرية.

--(بترا)

م ف/ف ق

01/11/2023 14:44:52