الاحتلال الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- هدد المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الأربعاء بشن هجمات على اليمن ردا على صواريخ ومسيرات أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية أخيرا على إسرائيل.

وقال هغاري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في تل ابيب "نحن نعرف كيفية الهجوم عندما نقرر ذلك، مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج".

--(بترا)

م ف/ ن ح

01/11/2023 14:44:14

