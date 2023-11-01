Wednesday, 01 November 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن

11/1/2023 2:34:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- هدد المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الأربعاء بشن هجمات على اليمن ردا على صواريخ ومسيرات أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية أخيرا على إسرائيل.
وقال هغاري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في تل ابيب "نحن نعرف كيفية الهجوم عندما نقرر ذلك، مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج".
--(بترا)
م ف/ ن ح
01/11/2023 14:44:14

MENAFN01112023000117011021ID1107353829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث