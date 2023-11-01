الاحتلال الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن

الاحتلال الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن
التاريخ
11/1/2023 2:34:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من تشرين الثاني (بترا)- هدد المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الأربعاء بشن هجمات على اليمن ردا على صواريخ ومسيرات أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية أخيرا على إسرائيل.
وقال هغاري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في تل ابيب "نحن نعرف كيفية الهجوم عندما نقرر ذلك، مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج".
--(بترا)
م ف/ ن ح
01/11/2023 14:44:14
MENAFN01112023000117011021ID1107353829
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