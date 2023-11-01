الخارجية: بدء إخلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من تشرين الثاني (بترا)– أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.
وأضاف القضاة أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجوا من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903، 00962799562471، 00962799562193، أو من خلال البريد الإلكتروني:
--(بترا)
ص خ/رق
01/11/2023 14:52:30
MENAFN01112023000117011021ID1107353828
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