الخارجية: بدء إخلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من تشرين الثاني (بترا)– أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.

وأضاف القضاة أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجوا من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903، 00962799562471، 00962799562193، أو من خلال البريد الإلكتروني:

--(بترا)

ص خ/رق

01/11/2023 14:52:30