الأشغال والأمانة تبحثان إبرام مذكرة تفاهم لإدارة الطرق والتقاطعات النافذة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عمان يوسف الشواربة، اليوم الأربعاء، آلية إبرام مذكرة تفاهم ثنائية تتعلق بملف الطرق النافذة والتقاطعات المرورية الواقعة ضمن حدود العاصمة.

وتهدف المذكرة إلى تحديد مهام إنشاء وصيانة وإدامة طرق وجسور تقع ضمن اختصاص الوزارة، وآليات استثمار هذه الطرق والجسور سيما من خلال اللوحات الإعلانية.

وأكد أبو السمن ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين في مختلف الملفات خاصة الطرق النافذة والتقاطعات ضمن حدود الأمانة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى خدمات للمواطنين، لافتا إلى أن العمل تكاملي بما يسهم في توفير الجهد والتكاليف.

ولفت إلى أن الطرق والتقاطعات العائد اختصاصها للوزارة والتي تقع ضمن حدود الأمانة تخدم مختلف محافظات المملكة، كونها تربطها بالعاصمة، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتم على الجهتين العمل بشكل مستمر، لإبقائها بأفضل حال يحفظ ديمومتها ويحافظ على سلامة سالكيها.

وشدد على أهمية وجود فريق دائم من الوزارة والأمانة للتنسيق ومتابعة الملاحظات لمنع التعارض وتحقيق المصلحة الفضلى من مشاريع ينفذها الطرفان.

من جهته، أكد الشواربة أن تكامل عمل الأمانة والوزارة يحقق مصلحة وطنية، ويوفر المال والجهد، ويوفر آلية عمل تضمن توفير البعد الاستراتيجي للمشاريع، ويمنع تعارض أو تضارب العمل بين الجهتين.

ولفت إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهتين ومنح المسؤولين في الأمانة والوزارة صلاحية الاطلاع على المشاريع، بدءا من مرحلة الدراسة لتقديم الاقتراحات والملاحظات بشكل مبكر ووضع متطلبات كل جهة موضع التنفيذ عند إعداد الدراسات ووثائق العطاءات.

وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة جمال قطيشات، ومدير المدينة أحمد الملكاوي، ومدير صيانة الطرق والجسور وسيم العدوان، ومساعد مدير المدينة للأشغال نبيل الجريري، والمدير المالي في أمانة عمان سامر ياسين.

--(بترا)

م ح/م ف/رق

01/11/2023 14:41:29

