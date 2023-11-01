الأشغال والأمانة تبحثان إبرام مذكرة تفاهم لإدارة الطرق والتقاطعات النافذة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عمان يوسف الشواربة، اليوم الأربعاء، آلية إبرام مذكرة تفاهم ثنائية تتعلق بملف الطرق النافذة والتقاطعات المرورية الواقعة ضمن حدود العاصمة.
وتهدف المذكرة إلى تحديد مهام إنشاء وصيانة وإدامة طرق وجسور تقع ضمن اختصاص الوزارة، وآليات استثمار هذه الطرق والجسور سيما من خلال اللوحات الإعلانية.
وأكد أبو السمن ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين في مختلف الملفات خاصة الطرق النافذة والتقاطعات ضمن حدود الأمانة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى خدمات للمواطنين، لافتا إلى أن العمل تكاملي بما يسهم في توفير الجهد والتكاليف.
ولفت إلى أن الطرق والتقاطعات العائد اختصاصها للوزارة والتي تقع ضمن حدود الأمانة تخدم مختلف محافظات المملكة، كونها تربطها بالعاصمة، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتم على الجهتين العمل بشكل مستمر، لإبقائها بأفضل حال يحفظ ديمومتها ويحافظ على سلامة سالكيها.
وشدد على أهمية وجود فريق دائم من الوزارة والأمانة للتنسيق ومتابعة الملاحظات لمنع التعارض وتحقيق المصلحة الفضلى من مشاريع ينفذها الطرفان.
من جهته، أكد الشواربة أن تكامل عمل الأمانة والوزارة يحقق مصلحة وطنية، ويوفر المال والجهد، ويوفر آلية عمل تضمن توفير البعد الاستراتيجي للمشاريع، ويمنع تعارض أو تضارب العمل بين الجهتين.
ولفت إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهتين ومنح المسؤولين في الأمانة والوزارة صلاحية الاطلاع على المشاريع، بدءا من مرحلة الدراسة لتقديم الاقتراحات والملاحظات بشكل مبكر ووضع متطلبات كل جهة موضع التنفيذ عند إعداد الدراسات ووثائق العطاءات.
وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة جمال قطيشات، ومدير المدينة أحمد الملكاوي، ومدير صيانة الطرق والجسور وسيم العدوان، ومساعد مدير المدينة للأشغال نبيل الجريري، والمدير المالي في أمانة عمان سامر ياسين.
--(بترا)
م ح/م ف/رق
01/11/2023 14:41:29
MENAFN01112023000117011021ID1107353827
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