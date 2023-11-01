انعقاد فعاليات المؤتمر العربي الـ37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- انطلقت في عمان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العربي الـ37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، الذي رعى فعاليات المؤتمر، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أن المخدرات مشكلة عالمية عابرة للقارات، تلقي بظلالها على جميع دول العالم بلا استثناء، وما زاد المشكلة تعقيداً التطور الذي يسعى إليه منتجو المواد المخدرة ومصنّعوها ومهرّبوها من خلال تطوير أدوات وأساليب التهريب التي يسلكونها، الأمر الذي يدعونا الى الوقوف صفا واحدا وتحمل المسؤولية لدرء خطر المخدرات وتحقيق الأمن لشعوبنا.

وثمن وزير الداخلية الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية في مجابهة ومحاربة هذه الآفة لمنع محاولات زراعة وإنتاج وتهريب المواد المخدرة في المنطقة العربية والإقليم والعالم الدولي، مشيرا إلى أنه وبرغم الإنجازات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع إلا أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون فيما بيننا في المجالات كافة، لا سيّما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتجارب وتبادل المعلومات التي تشكل عاملاً مهماً في صقل مهارات أجهزة إنفاذ القانون ورفع كفاءتهم وضرب شبكات التهريب وقطع طرقها.

من جانبه، عبر الدكتور كومان عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمديرية الأمن العام، على استضافة المؤتمر وحرصها الأكيد على التعاون في مواجهة المخدرات وعواقبها الوخيمة على مجتمعاتنا وأبنائنا.

واكد أهمية استمرار التعاون في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال المخدرات من حيث مراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي والاطلاع على الاتجاهات المستجدة في كل هذه المجالات، مما يسهم في مواجهة انعكاساتها على دولنا العربية.

وجرى خلال المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومركز حماية الدولي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وتجارب الدول الأعضاء وخططها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمستجدات الدولية في مجال المخدرات.

--(بترا)

ل م/رق

01/11/2023 14:37:28