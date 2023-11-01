انعقاد فعاليات المؤتمر العربي الـ37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- انطلقت في عمان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العربي الـ37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، الذي رعى فعاليات المؤتمر، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أن المخدرات مشكلة عالمية عابرة للقارات، تلقي بظلالها على جميع دول العالم بلا استثناء، وما زاد المشكلة تعقيداً التطور الذي يسعى إليه منتجو المواد المخدرة ومصنّعوها ومهرّبوها من خلال تطوير أدوات وأساليب التهريب التي يسلكونها، الأمر الذي يدعونا الى الوقوف صفا واحدا وتحمل المسؤولية لدرء خطر المخدرات وتحقيق الأمن لشعوبنا.
وثمن وزير الداخلية الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية في مجابهة ومحاربة هذه الآفة لمنع محاولات زراعة وإنتاج وتهريب المواد المخدرة في المنطقة العربية والإقليم والعالم الدولي، مشيرا إلى أنه وبرغم الإنجازات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع إلا أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون فيما بيننا في المجالات كافة، لا سيّما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتجارب وتبادل المعلومات التي تشكل عاملاً مهماً في صقل مهارات أجهزة إنفاذ القانون ورفع كفاءتهم وضرب شبكات التهريب وقطع طرقها.
من جانبه، عبر الدكتور كومان عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمديرية الأمن العام، على استضافة المؤتمر وحرصها الأكيد على التعاون في مواجهة المخدرات وعواقبها الوخيمة على مجتمعاتنا وأبنائنا.
واكد أهمية استمرار التعاون في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال المخدرات من حيث مراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي والاطلاع على الاتجاهات المستجدة في كل هذه المجالات، مما يسهم في مواجهة انعكاساتها على دولنا العربية.
وجرى خلال المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومركز حماية الدولي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وتجارب الدول الأعضاء وخططها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمستجدات الدولية في مجال المخدرات.
--(بترا)
ل م/رق
01/11/2023 14:37:28
MENAFN01112023000117011021ID1107353826
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