عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة في جباليا

غزة الأول من تشرين الثاني (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ26 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت والطرق والبنية التحتية. --(بترا) رصد/أغ/رق 01/11/2023 14:22:23

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