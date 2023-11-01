إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع فصل الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا الأول من تشرين الثاني (بترا)- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، خطتها للتعامل مع الظروف والتطورات الجوية خلال فصل الشتاء، من خلال رفع جاهزيتها لتغطي كافة تجمعات لواء البترا والمحمية الأثرية.

وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور فارس البريزات، خلال لقاء عقد في السلطة اليوم الأربعاء، إن خطة طوارئ الشتاء التي وضعتها السلطة تتضمن كوادر متكاملة ومتفرغة للتعامل مع الظروف الجوية على مدار الساعة خلال المنخفضات وحالات عدم الاستقرار الجوية، إلى جانب آليات خاصة للتعامل معها.

وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الشتاء في السنوات الماضية، وبما يراعي طبيعة المنطقة الصعبة التي تمتاز بكثرة الانحدارات ومناطق الانزلاق وتعدد مجاري السيول، مشيراً إلى تأهيل وتنظيف مسارات السيول والأودية وعبارات تصريف المياه المنتشرة في كافة مناطق لواء البترا بتجمعاته الستة للسنوات المقبلة خلال فترة الصيف وقبل بدء فصل الشتاء.

وأوعز البريزات إلى لجنة الطوارئ في السلطة إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في لواء البترا كافة، وزوار المدينة الوردية والعمل بما يتناسب مع خصوصية الموقع الأثري والحفاظ عليه كموقع تراث عالمي واستدامته.

من جانبه، قال رئيس لجنة طوارئ الشتاء، مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، إن السلطة ستعمل على تحديث نظام الإنذار المبكر لخطر الفيضان، واستحداث محطات جديدة، لتعزيز منظومة النظام في التنبؤ بخطر الفيضان، من أجل التعامل بما يضمن السلامة العامة للمواطنين وزوار البترا على حد سواء.

وأشار إلى ان نظام الإنذار المبكر يتكون في الوقت الحالي من 8 أنظمة للتنبؤ بالمطر ومحطتين للكشف عن المياه موضوعة في مختلف مناطق لواء البترا، ويعطي النظام بيانات فورية تسمح للسلطة بتقدير الخطر المحتمل وتحذير المواطنين قبل وصول السيول في فصل الشتاء إلى المنطقة من المناطق المجاورة وفي حال ارتفاع منسوب المياه.

--(بترا)

دط/رق

01/11/2023 14:11:40