ميقاتي: الجرائم الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، "إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية، ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على ان الحق هو مصدر القوة".

وفي كلمة خلال الاجتماع الدوري للحكومة بين ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق.

--(بترا)

ف ج/رق

01/11/2023 14:01:16