وعد بلفور المشؤوم.. 106 سنوات على شرعنة المذابح آخرها مجزرة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) صالح الخوالدة- 106 سنوات تكتمل غدا على وعد بلفور المشؤوم الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في الثاني من تشرين الثاني سنة 1917 باسم الحكومة البريطانية والذي يتعهد بإقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ في فلسطين، وهو الوعد الصادر ممن لا يملك لمن لا يستحق.

في هذه الأيام، وبعد أكثر من سبعين سنة على تحقيق هذا الوعد، ما يزال الكيان الذي أنشأته بريطانيا ودعمت استمراره الكثير من الدول الغربية يفتقد لأهم أركان الدولة ذلك أن إسرائيل نفسها مقتنعة بأنها "دولة غير طبيعية" في وسط لا تمت إليه بأي صلة، بل ما تزال حتى اليوم وبعد عشرات السنين من زرعها عنوة في الوسط العربي تخوض ما تسميه هي بـ "حروب الاستقلال" آخرها ما تشنه على قطاع غزة والجغرافيا الفلسطينية من حرب إبادة وحشية وهمجية شهد بها منظمات الأمم المتحدة وسياسيون عالميون، وهو ما يثبت أنها مجرد "موروث استعماري" يستمد أسباب وجوده من داعميه، كما يقول امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان لوكالة الأنباء الاردنية (بترا).

كنعان يؤكد أنه لا يخفى على أحد أن الاطماع الاستعمارية في تقسيم المنطقة العربية ونهب ثرواتها وتعزيز الانقسامات والفتن الهدامة، كانت وما تزال جميعها دوافع لوعد بلفور، لافتا الى ان وعد بلفور يندرج ضمن المخططات الصهيونية والاستعمارية، حيث بدأت معالمها في مؤتمر بال عام 1897، وغدت أكثر وضوحا مع "الوعد البلفوري" لتنمو شيئا فشيئا في في بيئة تتطلب تلبية المصالح في مرحلة عصيبة شهد فيها العالم حروبا عديدة استغل الصهاينة واليهود مجرياتها لتمرير مؤامرتهم، منها نداء ورسالة القائد الفرنسي نابليون بونابرت لليهود عام 1799 ووعده بمساعدتهم على الاستيطان في فلسطين، رغبة منه بالحصول على قروض مالية من اليهود لتمويل حملته على مصر وبلاد الشام آنذاك.

وبنفس الاتجاه الإحلالي كان خطاب الدعم الالماني من قبل (دوق إيلونبرج) باسم حكومة القيصر الالماني عام 1898، الذي أعلن فيه استعداد بلاده لمساندة الكيان الصهيوني فور قيامه، مرورا بصك الانتداب البريطاني عام 1922 ودعم حكومة الانتداب البريطاني للعصابات الصهيونية في حروبها ضد اهلنا في فلسطين ، واعلان التقسيم عام 1947، وما أن جاء عام 1948 حتى تم اعلان قيام اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من رئيس المنظمة الصهيونية ومدير الوكالة اليهودية، والاعتراف بقبولها في الامم المتحدة عام 1949.

وإمعاناً في ترسيخ هذا الوعد وما افرزه من وقائع تاريخية مسمومة كان قرار ترمب (بلفور الثاني) عام 2017 بالاعتراف بالقدس الكاملة الموحدة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وما سبق ذلك طيلة عقود من دعم واضح لاسرائيل بما في ذلك سلاح (الفيتو) ضد اي قرار يجرمها في مجلس الأمن كان آخرها رفض أي قرار يدين اسرائيل ويطالبها بوقف حربها الجنونية على أهلنا في غزة.

ولفت كنعان أن وعد بلفور أعطي دون وجود أي صلة لبريطانيا بفلسطين حيث (أعطى من لا يملك لمن لا يستحق)، دون موافقة الدولة العثمانية صاحبة السيادة والولاية القانونية آنذاك على فلسطين التاريخية، مشيرا كذلك الى تناقض وعد بلفور مع الاتفاقيات والوعود البريطانية الصادرة للعرب بما في ذلك تعهد بريطانيا في مراسلات الحسين- مكماهون (1915-1916) بخصوص الاعتراف باستقلال الدولة العربية ومن ضمنها فلسطين التاريخية، كما أن هذا الوعد "هو دبلوماسية فردية وليس اتفاقية دولية بين دولتين معترف بهما عالمياً"، وبالتالي لا يترتب عليه أي صفة قانونية دولية تلزم المجتمع الدولي تجاهه، والأهم تناقض هذا التصريح مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وملكية ارضه، ومخالفته صراحة لميثاق عصبة الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 20، والتي تنص على "ضرورة الغاء جميع الالتزامات والاتفاقيات الدولية السابقة واللاحقة التي تتعارض مع الميثاق"، ويبدو أن هذه المآخذ والدلائل لم تمنع من يطالبون العالم الالتزام بالقانون الدولي من دعم وعد بلفور وما ترتب عليه من نتائج ظلمت بسببها منطقتنا خاصة الشعب الفلسطيني الذي ما يزال تحت عبء هذا الوعد القاهر.

وقال، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة الذكرى (106) لوعد بلفور المشؤوم، تذكر العالم ومنظماته بالواقع المأساوي للشعب الفلسطيني الذي نتج عن هذا الوعد الظالم، بما في ذلك ما يجري في غزة من ابادة وحشية ومجازر تعجز الانسانية عن تخيلها، وما تتعرض له أيضاً مدينة القدس وجنين ونابلس والخليل وكل شبر من فلسطين المحتلة من القتل والأسر والتشريد والإبعاد والاقتحامات اليومية للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

إن ما يثير في النفوس والعقول الحرة الدهشة والغرابة والأسف، يقول كنعان، هو "كيف لهذا الوعد الفردي الباطل المشوه أن يكتسب شرعية عند البعض بينما تنتهك يومياً جميع بنود اتفاقية جنيف والقانون الدولي الانساني ومواثيق حقوق الانسان ومئات قرارات الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية من قبل اسرائيل ومن يؤيدها؟".

وتساءل كنعان "كيف يطالب العالم بقبول وعود دموية خلفت تشريد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني هجروا عامي 1948 و 1967، أصبح عددهم اليوم حوالي 7 ملايين مهجرين خارج وطنهم التاريخي فلسطين، إضافة الى تدمير 500 مدينة وقرية فلسطينية ومئات الآلاف من الشهداء، وعشرات المجازر، ومئات جثامين الشهداء في مقابر الارقام الوحشية، واكثر من مليون اسير فلسطيني منهم 7000 ما يزالون يرزحون في سجون الاحتلال؟".

واكد كنعنان أن من واجب العالم ومنظماته تحمل نتيجة جريمة هذا الوعد، والاعتذار عنه بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة وجنين وغيرها.

واضاف، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبعد قرن واكثر من تصريح بلفور المشؤوم، تأمل من الإعلام الحر فضح جرائم الاحتلال، والتحذير من أن استمرار نهج والابرتهايد البلفوري والذي من شأنه اعطاء الضوء الاخضر لحكومة اليمين الاسرائيلية المتطرفة للتمادي البربري في التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.

كما أكد أنه آن الاوان للدبلوماسية العالمية الاعتراف بحقوق الشعوب في الكفاح والنضال ومقاومة قاتلها وسارق ارضها وحقوقها ومصيرها وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المحتلة ارضه ومقدساته، وعلى اسرائيل أولاً ومن يدعمها ثانياً إدراك حقيقة ثابتة كشفتها الايام، وهي أن السنين لا تُنسي صاحب الحق حقه بل تزيده إصراراً على المطالبة به وأن الحقوق المشروعة لا تسقط بالتقادم.

وأكد أن الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيبقى السند لفلسطين واهلها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

--(بترا)

ص خ/اح

01/11/2023 13:56:31