التربية تطلق حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- افتتح مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أجمل الطويقات، اليوم الأربعاء، حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة.

وبين الدكتور الطويقات الذي أعلن انطلاق الحملة، مندوبا عن وزير التربية والتعليم، في حديقة مدرسة أم حذيفة الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش، أن المملكة الأردنية الهاشمية تحتفل في الأول من تشرين الثاني من كل عام باليوم الوطني لقطاف الزيتون.

وأشار إلى أنه وانطلاقًا من فلسفة الوزارة التربية والتعليم بأهمية الزراعة، والاهتمام بالشجرة المباركة؛ فقد خصصت الوزارة هذا اليوم أيضا من كل عام لانطلاق حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة بمشاركة الطلبة لتنمية روح المواطنة وغرس الانتماء للأرض في نفوسهم، والمشاركة مع المجتمع المحلي لتعزيز روح المسؤولية ومفهوم العونة للأهل والأسرة.

وأعرب عن شكره للجهات الداعمة لهذه الحملة، وهي أمانة عمان الكبرى، ووزارة الزراعة، ومديرية التربية والتعليم للواء الجامعة ومدارسها وطلبتها المشاركين في هذه الحملة وكل القائمين عليها.

--(بترا)

ع س/رق

01/11/2023 13:56:25