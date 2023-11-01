الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 70 فلسطينيا خلال حملة واسعة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وقلقيلية وطولكرم والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينين بزعم أنهم مطلوبون.

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

01/11/2023 13:53:18