الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 70 فلسطينيا خلال حملة واسعة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وقلقيلية وطولكرم والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينين بزعم أنهم مطلوبون.
وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
01/11/2023 13:53:18
MENAFN01112023000117011021ID1107353819
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