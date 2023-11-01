التعليم العالي: لم نحدد موعدا رسميا لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية
التاريخ
11/1/2023 2:34:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد رسمي لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 - 2024 .
وقالت الوزارة في بيان، إن كل ما يتم تداوله من أخبار بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.
وأهابت بجميع الطلبة متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة.
--(بترا)
أ ر/م ف/ف ق
01/11/2023 13:51:48
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