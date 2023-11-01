التعليم العالي: لم نحدد موعدا رسميا لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد رسمي لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 - 2024 .

وقالت الوزارة في بيان، إن كل ما يتم تداوله من أخبار بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وأهابت بجميع الطلبة متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة.

--(بترا)

أ ر/م ف/ف ق

01/11/2023 13:51:48