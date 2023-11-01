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العين الهندي يُشارك بمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي في مصر

11/1/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان الأول من تشرين الثاني (بترا)- شارك رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي، مندوبًا عن رئيس المجلس فيصل الفايز في مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.
وجاء المؤتمر، الذي يحمل عنوان "الشباب محور التنمية الفرص والتحديات"، بتنظيم من مجلس الوزراء المصري في مقر جامعة الدول العربية.
وتحدث الهندي في المؤتمر الذي استمر 5 أيام، حول التجربة الأردنية في تنمية الفرص أمام الشباب، وتذليل التحديات أمامهم، لتشجيعهم على المشاريع الريادية والاستثمار في مجال البرمجيات والصناعات التقنية الحديثة، للحد من البطالة وإعادة ثقتهم بأنفسهم باعتبارهم قادة الاقتصاد الجديد.
ودعا إلى تقديم الشباب نحو العمل والإنتاج وفق آليات إدارة حديثة تقوم على منطق السوق والاقتصاد الجديد، مؤكدًا ضرورة أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية هادفة ونوعية يستفيد منها الشباب.
--(بترا)
م ش/م ف
01/11/2023 13:43:12

MENAFN01112023000117011021ID1107353815

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