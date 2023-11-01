برونزيتان للأردن ببطولة آسيا للملاكمة للناشئين والناشئات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- حقق ملاكم المنتخب الوطني عمر الحديدي، الميدالية البرونزية، في منافسات وزن تحت 63،5 كغم في بطولة آسيا للناشئين والناشئات، المقامة حالياً في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وحقق الحديدي، الميدالية البرونزية، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني توري خان صبري خان.

كما حققت أيضا ملاكمة منتخبنا الوطني ميس أبو خديجة، الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 57 كغم، في بطولة آسيا للناشئين والناشئات.

وحققت أبو خديجة، الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي مع اللاعبة الأوزبكية ابر مشتاريبونيو، بعد أداء قوي من لاعبتنا.

--(بترا)

خ خ/أ م

01/11/2023 13:40:24