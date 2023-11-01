برونزيتان للأردن ببطولة آسيا للملاكمة للناشئين والناشئات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- حقق ملاكم المنتخب الوطني عمر الحديدي، الميدالية البرونزية، في منافسات وزن تحت 63،5 كغم في بطولة آسيا للناشئين والناشئات، المقامة حالياً في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
وحقق الحديدي، الميدالية البرونزية، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني توري خان صبري خان.
كما حققت أيضا ملاكمة منتخبنا الوطني ميس أبو خديجة، الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 57 كغم، في بطولة آسيا للناشئين والناشئات.
وحققت أبو خديجة، الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي مع اللاعبة الأوزبكية ابر مشتاريبونيو، بعد أداء قوي من لاعبتنا.
--(بترا)
خ خ/أ م
01/11/2023 13:40:24
MENAFN01112023000117011021ID1107353814
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