ورشة فنية حول ربط الجامعات بمشروع أتمتة أعمال هيئة الاعتماد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- نظمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جامعة البترا، ورشة فنية لربط الجامعات بمشروع أتمتة أعمال الهيئة.
وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة إن الإجراءات التي كان معمولاً بها في الهيئة، من حيث احتساب الطاقات الاستيعابية الخاصة والحصول على التقارير اللازمة حول أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، والتقارير اللازمة للتنسيب بأعداد الطلبة المتاح للقبول في التخصصات المختلفة، ضمن قوائم القبول الموحد.
وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا قامت بأتمتة إجراءاتها، لتوفير الوقت والجهد، ولمساعدة أصحاب القرار في الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، باتخاذ القرار المناسب في ضوء التقارير المباشرة والدقيقة، التي يجري الحصول عليها جراء هذه الأتمتة.
من جهته، أشاد رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبدالرحيم، بما قامت به الهيئة من حوسبة لأعمالها المتعلقة باحتساب الطاقات الاستيعابية الخاصة، واستخراج جميع التقارير اللازمة التي تحتاجها الهيئة والجامعات في تنفيذ أعمالها وتسهيل اتخاذ القرار المناسب من قبل أصحاب القرار فيها، ما يسهم في تخفيف الوقت والجهد، واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاعتماد والجودة.
وقدم فريق فني من الجامعة، ومساعد رئيس الهيئة الدكتور سعد بني محمد، أمثلة حية على كيفية احتساب الطاقات الاستيعابية الخاصة واستخراج التقارير المتعلقة بها في جامعتي العلوم والتكنولوجيا واليرموك، حيث استكملتا إجراءات الربط مع المشروع.
وجرى عرض هيكلية برمجية الـ (API) الخاصة بسحب البيانات، والمطلوب من الجامعات بنائها، لغايات تزويد النظام ببيانات احتساب الطاقة الاستيعابية لتخصصات تطرحها الجامعات، التي ستتم بشكل آلي بناءً على تلك البيانات.
--(بترا)
أ ر/أ م/م ف/ف ق
01/11/2023 13:39:30
MENAFN01112023000117011021ID1107353813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.