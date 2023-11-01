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ورشة فنية حول ربط الجامعات بمشروع أتمتة أعمال هيئة الاعتماد

11/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- نظمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جامعة البترا، ورشة فنية لربط الجامعات بمشروع أتمتة أعمال الهيئة.
وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة إن الإجراءات التي كان معمولاً بها في الهيئة، من حيث احتساب الطاقات الاستيعابية الخاصة والحصول على التقارير اللازمة حول أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، والتقارير اللازمة للتنسيب بأعداد الطلبة المتاح للقبول في التخصصات المختلفة، ضمن قوائم القبول الموحد.
وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا قامت بأتمتة إجراءاتها، لتوفير الوقت والجهد، ولمساعدة أصحاب القرار في الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، باتخاذ القرار المناسب في ضوء التقارير المباشرة والدقيقة، التي يجري الحصول عليها جراء هذه الأتمتة.
من جهته، أشاد رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبدالرحيم، بما قامت به الهيئة من حوسبة لأعمالها المتعلقة باحتساب الطاقات الاستيعابية الخاصة، واستخراج جميع التقارير اللازمة التي تحتاجها الهيئة والجامعات في تنفيذ أعمالها وتسهيل اتخاذ القرار المناسب من قبل أصحاب القرار فيها، ما يسهم في تخفيف الوقت والجهد، واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاعتماد والجودة.
وقدم فريق فني من الجامعة، ومساعد رئيس الهيئة الدكتور سعد بني محمد، أمثلة حية على كيفية احتساب الطاقات الاستيعابية الخاصة واستخراج التقارير المتعلقة بها في جامعتي العلوم والتكنولوجيا واليرموك، حيث استكملتا إجراءات الربط مع المشروع.
وجرى عرض هيكلية برمجية الـ (API) الخاصة بسحب البيانات، والمطلوب من الجامعات بنائها، لغايات تزويد النظام ببيانات احتساب الطاقة الاستيعابية لتخصصات تطرحها الجامعات، التي ستتم بشكل آلي بناءً على تلك البيانات.
--(بترا)
أ ر/أ م/م ف/ف ق
01/11/2023 13:39:30

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