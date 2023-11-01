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غرف الصناعة: استمرار حملة وفاء الدين لدعم أهالي غزة

11/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، استمرار حملة (وفاء الدين) التي أطلقتها غرف الصناعة بالمملكة، لدعم أهالي غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وقال الجغبير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحملة لقيت تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، وما زالت الشركات الصناعية تقدم الدعم العيني والنقدي والمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية، خصوصا من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، والتي وصلت قيمة الدعم المقدم منها عشرة ملايين دولار.
وأضاف أن الحملة تعمل على تجيير علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، لبيان الصورة الحقيقية للعدوان على أهالي غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب التي تستهدف الإنسان الفلسطيني بالقتل المباشر، أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، وتدمير البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
وبين أن غرفة صناعة الأردن، قامت بمخاطبة وإرسال كتب رسمية لأكثر من 100 جهة دولية حول العالم، تنديدا بالصمت الدولي ووقوف العديد من الدول مع دولة الاحتلال، وتزييف الحقائق، إضافة لإرسال بيان لعدد من المنظمات الدولية التي تعمل معها بضرورة احترام حقوق الإنسان التي تنادي بها.
وبين أن الغرفة اعتذرت عن المشاركة بعدد من المؤتمرات الدولية، نظرا لكون إسرائيل عضوا في بعض هذه المنظمات وإظهار موقف الغرفة الواضح في وقف جميع التعاملات مع هذا الكيان ومن يتعامل معه.
وأوضح الجغبير، أن الحملة التي تقوم بها غرف الصناعة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، ستستمر بعد توقف العدوان، داعيا مختلف القطاعات الاقتصادية، للمساهمة فيها.
--(بترا)
س ص/أ م/ف ق
01/11/2023 13:38:01

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