غرف الصناعة: استمرار حملة وفاء الدين لدعم أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، استمرار حملة (وفاء الدين) التي أطلقتها غرف الصناعة بالمملكة، لدعم أهالي غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وقال الجغبير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحملة لقيت تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، وما زالت الشركات الصناعية تقدم الدعم العيني والنقدي والمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية، خصوصا من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، والتي وصلت قيمة الدعم المقدم منها عشرة ملايين دولار.
وأضاف أن الحملة تعمل على تجيير علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، لبيان الصورة الحقيقية للعدوان على أهالي غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب التي تستهدف الإنسان الفلسطيني بالقتل المباشر، أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، وتدمير البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
وبين أن غرفة صناعة الأردن، قامت بمخاطبة وإرسال كتب رسمية لأكثر من 100 جهة دولية حول العالم، تنديدا بالصمت الدولي ووقوف العديد من الدول مع دولة الاحتلال، وتزييف الحقائق، إضافة لإرسال بيان لعدد من المنظمات الدولية التي تعمل معها بضرورة احترام حقوق الإنسان التي تنادي بها.
وبين أن الغرفة اعتذرت عن المشاركة بعدد من المؤتمرات الدولية، نظرا لكون إسرائيل عضوا في بعض هذه المنظمات وإظهار موقف الغرفة الواضح في وقف جميع التعاملات مع هذا الكيان ومن يتعامل معه.
وأوضح الجغبير، أن الحملة التي تقوم بها غرف الصناعة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، ستستمر بعد توقف العدوان، داعيا مختلف القطاعات الاقتصادية، للمساهمة فيها.
--(بترا)
س ص/أ م/ف ق
01/11/2023 13:38:01
MENAFN01112023000117011021ID1107353812
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