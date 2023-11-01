قطر تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة الأول من تشرين الثاني(بترا)- حذرت الحكومة القطرية من استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصعيده بعمليات التوغل البري، وما يترتب على ذلك من زيادة حدة المعاناة الإنسانية، ومن تداعيات أمنية خطيرة من شأنها توسيع الصراع.

وأشارت الى العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وجدد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إدانة قطر وبأشد العبارات مجزرة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، بمخيم جباليا في غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.

وجدد المجلس رفض قطر وإدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما تشهده حاليا مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات ومداهمات وهجمات للمستوطنين ضد المواطنين وحملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال، يوضح بجلاء الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل عملية سلمية جادة وحقيقية، وفقا للمرجعيات المعروفة، بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ف ق

01/11/2023 13:36:14

