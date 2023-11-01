عودة جزئية للاتصالات بغزة بعد انقطاعها صباح اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء، عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل تدريجيا في القطاع، بعد فصلها من الاحتلال الإسرائيلي صباحا.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت للمرة الثانية عن قطاع غزة وسط استمرار محرقته الدامية لليوم 26 على التوالي، بعد عودة الاتصالات الأحد الماضي بعد فصل استمر يومين.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية فجر اليوم عن انقطاع الاتصالات كافة بسبب تعرض المسارات الدولية التي أعيد وصلها سابقا للفصل مرة أخرى.

والجمعة الماضية قطعت قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بالكامل، بالتزامن مع قصف مكثف ومتواصل لساعات نفذته على القطاع، فيما قطعت أمس الثلاثاء، الاتصالات عن أجزاء واسعة من شمال غزة.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي وهيئات حقوقية محلية ودولية بأن قطع الاتصالات يهدد أعمال الإغاثة والإسعاف في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وعمليات توغل برية، كما يعزل أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع المحاصر عن العالم وعن أقاربهم داخل القطاع.

وتقول منظمات دولية إن إسرائيل بقطعها الاتصالات والإنترنت عن غزة تسعى لإخفاء جرائم حرب وفظائع ترتكبها هناك، لا سميا أن ذلك يتزامن مع التشويش على القنوات الفضائية التي تواكب ما يجري مثل قناة الأقصى وشبكة الجزيرة.

وتتحكم إسرائيل بقطاع الاتصالات في فلسطين والكابلات التي تربط الضفة الغربية المحتلة بغزة والكابلات الدولية.

يشار الى أن الملياردير إيلون ماسك قال بعد قطع الاتصالات عن غزة الجمعة الماضي، إنه سيزود المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا بخدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك".

وقوبل ذلك برفض قاطع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إذ قالت إنها ستلجأ إلى كل الوسائل لمنع ماسك من تزويد قطاع غزة بالإنترنت.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

01/11/2023 13:26:42