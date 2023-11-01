خروج المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة بسبب انقطاع الماء والكهرباء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، اليوم الأربعاء، إن الوقود في المستشفى التركي، الوحيد في القطاع المحاصر الذي يعالج مرضى السرطان، نفد منه، ما أسهم في قطع الكهرباء والماء عن مرافقه، ما يعني أن المستشفى "خرج عن الخدمة".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن خروج المستشفى التركي عن الخدمة يعني أن مرضى السرطان لا يستطيعون التوجه إلى أي مستشفى آخر، لأن خدمة السرطان تحتاج لإمكانيات وتجهيزات خاصة وتحتاج لجهاز خاص لتحضير العلاج الكيماوي، موضحا أن هذا الأمر يعني أن هذه الفئة من المرضى الذي يزيد عددهم على 10 آلاف مريض في قطاع غزة سيتعرضون للموت السريع.
وأشار زقوت إلى وجود 10400مريض سرطان في القطاع، منهم 53 مريضا اضطروا خلال هذه الظروف الصعبة جدا لحاجتهم الشديدة للمبيت حاليا في المستشفى التركي، مُحملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توقف الخدمة عن المستشفى وعدم إمداد المستشفيات الأخرى بالوقود اللازم لتشغيلها واستهدافها بشكل مباشر.
وعن المستشفى الإندونيسي، أشار إلى أن الوزارة مضطرة من الليلة إلى تشغيل المولدات الاحتياطية في المستشفى، الذي يفيد بتوقف الكثير من الخدمات في العديد من مرافق المستشفى ويعني انقطاع الكهرباء عن الأقسام الداخلية وانقطاع التكيف عن كافة مرافق المستشفى وتقليص استخدام الوقود إلى أدنى مستوى ممكن أن يحدث.
وأكد، أن هذا الانقطاع في الوقود يعني تأجيل المجزرة الكبرى التي من الممكن أن تحدث بحق المرضى الموجودين في العناية المركزة في العمليات إلى يومين أو ثلاثة أيام، ويعني تضرر الكثير من الخدمات داخل أجزاء المستشفى.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ف ق
01/11/2023 13:25:51
MENAFN01112023000117011021ID1107353809
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