خروج المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة بسبب انقطاع الماء والكهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، اليوم الأربعاء، إن الوقود في المستشفى التركي، الوحيد في القطاع المحاصر الذي يعالج مرضى السرطان، نفد منه، ما أسهم في قطع الكهرباء والماء عن مرافقه، ما يعني أن المستشفى "خرج عن الخدمة".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن خروج المستشفى التركي عن الخدمة يعني أن مرضى السرطان لا يستطيعون التوجه إلى أي مستشفى آخر، لأن خدمة السرطان تحتاج لإمكانيات وتجهيزات خاصة وتحتاج لجهاز خاص لتحضير العلاج الكيماوي، موضحا أن هذا الأمر يعني أن هذه الفئة من المرضى الذي يزيد عددهم على 10 آلاف مريض في قطاع غزة سيتعرضون للموت السريع.

وأشار زقوت إلى وجود 10400مريض سرطان في القطاع، منهم 53 مريضا اضطروا خلال هذه الظروف الصعبة جدا لحاجتهم الشديدة للمبيت حاليا في المستشفى التركي، مُحملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توقف الخدمة عن المستشفى وعدم إمداد المستشفيات الأخرى بالوقود اللازم لتشغيلها واستهدافها بشكل مباشر.

وعن المستشفى الإندونيسي، أشار إلى أن الوزارة مضطرة من الليلة إلى تشغيل المولدات الاحتياطية في المستشفى، الذي يفيد بتوقف الكثير من الخدمات في العديد من مرافق المستشفى ويعني انقطاع الكهرباء عن الأقسام الداخلية وانقطاع التكيف عن كافة مرافق المستشفى وتقليص استخدام الوقود إلى أدنى مستوى ممكن أن يحدث.

وأكد، أن هذا الانقطاع في الوقود يعني تأجيل المجزرة الكبرى التي من الممكن أن تحدث بحق المرضى الموجودين في العناية المركزة في العمليات إلى يومين أو ثلاثة أيام، ويعني تضرر الكثير من الخدمات داخل أجزاء المستشفى.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/ف ق

01/11/2023 13:25:51

