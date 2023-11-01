مستشفى ميداني مصري على معبر رفح لإسعاف مصابي العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- شاركت وزارة الإنتاج الحربي المصرية بمستشفى ميداني على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين الفلسطينيين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات، للاستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.
واضاف، إن المستشفى يُعد بمثابة وحدة طبية متنقلة بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، ويتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان إلى آخر، ويمكن إقامته على مساحة 1000 متر مربع 3 غرف استقبال وغرفة عناية مركزة وغرفة عمليات ومعمل تحاليل وغرفة أشعة و4 غرف للمرضى تضم كل غرفة 5 أسرة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
01/11/2023 13:22:56
MENAFN01112023000117011021ID1107353808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.