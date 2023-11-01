مستشفى ميداني مصري على معبر رفح لإسعاف مصابي العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)



القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- شاركت وزارة الإنتاج الحربي المصرية بمستشفى ميداني على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين الفلسطينيين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات، للاستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.

واضاف، إن المستشفى يُعد بمثابة وحدة طبية متنقلة بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، ويتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان إلى آخر، ويمكن إقامته على مساحة 1000 متر مربع 3 غرف استقبال وغرفة عناية مركزة وغرفة عمليات ومعمل تحاليل وغرفة أشعة و4 غرف للمرضى تضم كل غرفة 5 أسرة.

--(بترا)

ن ا/ أ أ/اح

01/11/2023 13:22:56