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مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال مصابي غزة

11/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا)- تستعد المستشفيات المصرية في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، لاستقبال أول فوج من المصابين والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة (81 حالة) لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.
واكد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع اليوم الأربعاء لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، الاستعداد لاستقبال المرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم متابعة تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها مع قيادات وزارة الصحة المعنيين، لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجها برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلا عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.
واضاف، انه تم توفير الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة، كما تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.
ودعا وزير الصحة المصري خلال الاجتماع، الى التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال اللذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
01/11/2023 13:18:28

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